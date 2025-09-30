Tham dự diễn đàn có các Phó Bí thư Thành ủy: Phạm Đức Tiến; Phan Thiên Định, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương. Ngoài ra, Hue Innovation Day 2025 cũng quy tụ 20 chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, công nghiệp văn hóa và và kinh tế sáng tạo; 1.000 lượt tham dự qua hai hình thức trực tiếp tại Huế và trực tuyến qua nền tảng số.

Các đại biểu tham dự tại diễn đàn

Diễn đàn tập trung vào 4 chuyên đề: Phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số kinh tế số; kinh tế di sản và doanh nghiệp tư nhân; liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo miền Trung; Hue E-Commerce Day 2025 và triển lãm sáng tạo kết nối di sản và công nghệ.

Mũi nhọn chuyển đổi số và kinh tế tư nhân

Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết đột phá để đưa đất nước phát triển: Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân; và Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Trong đó, Nghị quyết 57 và 68 có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tư nhân đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế số của đất nước.

Tại Huế, các định hướng chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được cụ thể hóa trong thực tiễn phát triển của thành phố và mang lại nhiều thành tựu. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của thành phố năm 2025 vươn lên vị trí thứ 5 toàn quốc.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm công nghệ với Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thiên Định

Dù vậy, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thẳng thắn nhìn nhận, khoảng cách giữa chính quyền số với kinh tế số và xã hội số còn khá lớn khi mức độ ứng dụng công nghệ trong DN chưa đồng đều. Số lượng DN khoa học công nghệ và DN khởi nghiệp sáng tạo còn ít, gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường và thiếu cơ chế hỗ trợ đặc thù. Việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chưa đạt hiệu quả mong muốn, trong khi nhiều ngành công nghiệp truyền thống có nguy cơ mất thị phần nếu không kịp thời đổi mới công nghệ.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, thành phố cần tập trung vào một số định hướng đột phá về đào tạo và phát triển nhân lực số; hoàn thiện thể chế số và nền tảng dữ liệu tạo lợi thế cạnh tranh; đầu tư nền tảng dịch vụ và ứng dụng công nghệ cao. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm DN, không gian sáng tạo mở và quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo môi trường thuận lợi để ươm mầm ý tưởng, thử nghiệm công nghệ, thương mại hóa sản phẩm mới, xây dựng nền tảng số hỗ trợ DN khởi nghiệp sáng tạo, giúp kết nối nhanh hơn giữa nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp. Đồng thời, việc nghiên cứu và triển khai các cơ chế tài chính đặc thù, trong đó có quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo cần được quan tâm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, khuyến khích những dự án tiềm năng bứt phá.

Tận dụng nền tảng dữ liệu số

Đại biểu chia sẻ tại diễn đàn

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu tập trung đánh giá các xu hướng phát triển kinh tế số trên phạm vi toàn cầu, những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia, địa phương từ đó rút ra gợi ý chiến lược cho Huế.

TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới khuyến nghị, TP. Huế cần tạo môi trường linh hoạt, thích ứng cao với kỷ nguyên số. Thúc đẩy hợp tác cộng hưởng giữa chính quyền, đại học, DN và tổ chức xã hội để đổi mới và phát triển bền vững. Áp dụng ưu đãi thuế, đánh giá hiệu quả chi tiêu thuế để đảm bảo hiệu ứng cấp số nhân cho "Chính phủ thông minh”. Chuyển từ thúc đẩy theo quy mô sang thúc đẩy bằng công nghệ, loại bỏ lãng phí và chuyển đổi hoạt động phi giá trị trong chuỗi. Đồng thời nhấn mạnh về thúc đẩy tính mở của dữ liệu, khuyến khích chính sách mở dữ liệu và tiếp cận mở các nguồn lực số của cơ quan hành chính tạo điều kiện cho người dân, DN tiếp cận.

Với khu vực tư nhân, TS. Nguyễn Đình Chúc cũng cho rằng, DN cần tập trung vào các chiến lược chuyển đổi số như khai thác dữ liệu và công nghệ nền tảng; sắp xếp và sử dụng thông tin để giảm rủi ro và tăng năng lực cạnh tranh; thúc đẩy chuyển đổi số bằng AI và Big Data. Đổi mới mô hình kinh doanh và trị trường mới như: thương mại điện tử và tiếp thị số; xây dựng mô hình thành viên để kết nối thương hiệu và cá nhân hóa dịch vụ; chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoạt động triển lãm giới thiệu của sản phẩm doanh nghiệp tại diễn đàn

Các chuyên gia cũng tập trung phân tích vai trò và mô hình phát triển DN tư nhân trong kỷ nguyên số, đặc biệt là cách khai thác bản sắc văn hóa - di sản địa phương để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn riêng. Các DN tham gia diễn đàn cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số hỗ trợ DN vừa và nhỏ, các giải pháp công nghệ từ những nền tảng số lớn thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh, với quan điểm chỉ đạo của Trung ương và chiến lược phát triển phát triển xanh, thông minh và giàu bản sắc của Huế, Huế mong muốn được lắng nghe những ý kiến của các chuyên gia về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế di sản và phát triển kinh tế xanh, bền vững để có thể triển khai tại địa phương. Đồng thời yêu cầu Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tổng hợp và nghiên cứu, đề xuất để áp dụng các mô hình; đề xuất lộ trình, định hướng phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tư nhân, kinh tế di sản đạt tiêu chuẩn quốc gia…