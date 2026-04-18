Gần 300 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố

Nhiều đề tài có tính sáng tạo, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2026

Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ thành phố Huế do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ hàng năm.

Cuộc thi năm nay có 297 đề tài được tuyển chọn từ 39 phường, xã và các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị ngoài công lập tham gia cấp thành phố. Các đề tài tập trung vào 6 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập (98 đề tài, trong đó có 55 đề tài ứng dụng chuyển đổi số); Phần mềm tin học (45 đề tài); Sản phẩm thân thiện với môi trường (58 đề tài); Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (32 đề tài); Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (64 đề tài).

Đây là những đề tài tiêu biểu, là thành quả nghiên cứu, sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố. Từ các đề tài tham gia, thí sinh đã thể hiện tài năng, biết vận dụng kiến thức được tiếp thu trên ghế nhà trường và quá trình tự tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Qua đó càng khẳng định Cuộc thi là sân chơi trí tuệ, đóng vai trò thúc đẩy thực hiện mục tiêu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều đề tài được Ban giám khảo đánh giá phù hợp xu hướng phát triển đồng thời gắn với văn hóa, bản sắc vùng miền

Qua 19 lần tổ chức Cuộc thi từ cấp cơ sở đến cấp thành phố đã mở ra hình thức dạy học mới, gắn hoạt động học tập trong nhà trường với thực tiễn, thông qua đề tài nghiên cứu, sáng tạo, giúp các em làm quen với phương pháp tư duy, cách làm việc của các nhà khoa học. Cuộc thi còn nhằm tuyển chọn những sản phẩm, mô hình tham gia Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Cuộc thi, Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ thành phố lần thứ 19 đã ghi nhận những kết quả đột phá cả về số lượng đề tài tham gia cũng như công tác tổ chức tại cấp phường, xã. Đây là năm đầu tiên Cuộc thi được triển khai sau khi cả nước vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò tổ chức cấp cơ sở được giao về các phường, xã. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là cơ hội đưa khoa học công nghệ và hoạt động sáng tạo lan tỏa sâu rộng hơn.