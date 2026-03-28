Phường Hương Thủy tổ chức Hội thi STEM và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Nhiều mô hình cho thấy tính ứng dụng, sáng tạo của học sinh

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP. Huế lần thứ 19; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy tư duy sáng tạo. Qua đó, góp phần ươm mầm các ý tưởng khoa học từ cơ sở, phù hợp định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội thi STEM năm nay thu hút 16 sản phẩm của học sinh khối 4 và 5 đến từ 4 trường tiểu học trên địa bàn. Bên cạnh đó, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng có 11 đề tài của các trường tiểu học và trung học cơ sở tham gia.

Các đề tài dự thi thuộc nhiều lĩnh vực, như: đồ dùng học tập, giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em…

Hầu hết các sản phẩm đều gắn với đời sống hằng ngày, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của học sinh. Nhiều ý tưởng thể hiện tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao, góp phần khơi dậy tiềm năng nghiên cứu khoa học trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.

Học sinh tiểu học tự tin giới thiệu đề tài với Ban giám khảo

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Thủy nhấn mạnh, cuộc thi cho thấy phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn ngày càng phát triển tích cực, với nhiều giải pháp sáng tạo và khả năng ứng dụng cao.

Việc tổ chức các hoạt động này không chỉ góp phần phát triển năng lực học sinh mà còn nâng cao chất lượng dạy học tại các cơ sở giáo dục; đồng thời thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành và tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trường học. Qua đó, tiếp tục khuyến khích học sinh nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ; tìm kiếm, phát hiện những ý tưởng mới, độc đáo, góp phần xây dựng sân chơi trí tuệ bổ ích cho thanh thiếu niên, nhi đồng.