28 đề tài tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Phú Xuân

Cuộc thi có 28 đề tài của 49 học sinh đến từ các trường học trên địa bàn. Trong đó, bậc tiểu học có 11/12 trường tham gia với 17 đề tài, bậc THCS có 9/9 trường tham gia với 11 đề tài. Các đề tài tập trung vào 4 lĩnh vực gồm: đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Bà Võ Thị Phương Khanh, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Phú Xuân cho hay, nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức cuộc thi ý tưởng từ sớm để lựa chọn, đầu tư cho các đề tài có chất lượng. Một số trường có sự chuẩn bị tốt, nổi bật như Tiểu học Trần Quốc Toản, Thuận Lộc, Phú Hậu; THCS Thống Nhất, Hàm Nghi, Nguyễn Du, Trần Cao Vân…

Điểm đáng ghi nhận là phần lớn sản phẩm dự thi đều thể hiện tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao. Nhiều đề tài tận dụng vật liệu tái chế, hướng đến bảo vệ môi trường; một số sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, phục vụ học tập và đời sống.

Các đề tài dự thi sẽ được đánh giá theo bộ tiêu chí của Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã được ban hành cùng Thể lệ Cuộc thi năm 2026.

Theo ban tổ chức, cuộc thi hướng đến mục tiêu tạo sân chơi khoa học bổ ích, giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê sáng tạo, từng bước hình thành ý tưởng nghiên cứu và hiện thực hóa thành sản phẩm cụ thể, góp phần xây dựng thế hệ trẻ năng động, sáng tạo trong tương lai.