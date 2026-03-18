Sân chơi sáng tạo dành cho học sinh

Học sinh tự tin thuyết trình về đề tài

Các đề tài dự thi tập trung ở nhiều lĩnh vực, như: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. Nhìn chung, các sản phẩm có sự đầu tư về ý tưởng, thể hiện tính sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là thí sinh trực tiếp thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo ngay tại khu vực trưng bày theo từng lĩnh vực. Qua đó, ban giám khảo có điều kiện đánh giá toàn diện hơn về quá trình nghiên cứu, cũng như năng lực tư duy và kỹ năng trình bày của các em.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, phát triển kỹ năng trong học tập và cuộc sống.

Từ kết quả cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn những đề tài tiêu biểu tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp thành phố trong thời gian tới.