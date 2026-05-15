Không gian trưng bày triển lãm tại Trường THPT Hương Trà. Ảnh: V. Hậu

Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và hưởng ứng chủ trương về phát triển văn hóa gắn với giáo dục.

Với chủ đề “Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới”, triển lãm trưng bày hàng trăm hình ảnh, hiện vật xoay quanh truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; những thành tựu của đất nước và Huế đã đạt được và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ngoài triển lãm còn có Hội thi rung chuông vàng “Hành trình kết nối lịch sử - Lan tỏa giá trị di sản” dành cho các em học sinh Trường THPT Hương Trà.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đan xen, việc giáo dục truyền thống lịch sử, di sản văn hóa của dân tộc càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là không gian giáo dục, trải nghiệm, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng tới tương lai.

Hoạt động là cách “đưa bảo tàng đến với trường học” gần hơn, qua đó góp phần lan tỏa tích cực trong cộng đồng về ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.