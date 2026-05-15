Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới

HNN.VN - Triển lãm "Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới" do Bảo tàng Lịch sử thành phố tổ chức tại Trường THPT Hương Trà (phường Hương Trà) chiều 19/5.

Không gian trưng bày triển lãm tại Trường THPT Hương Trà. Ảnh: V. Hậu 

Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và hưởng ứng chủ trương về phát triển văn hóa gắn với giáo dục.

Với chủ đề “Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới”, triển lãm trưng bày hàng trăm hình ảnh, hiện vật xoay quanh truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; những thành tựu của đất nước và Huế đã đạt được và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ngoài triển lãm còn có Hội thi rung chuông vàng “Hành trình kết nối lịch sử - Lan tỏa giá trị di sản” dành cho các em học sinh Trường THPT Hương Trà.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đan xen, việc giáo dục truyền thống lịch sử, di sản văn hóa của dân tộc càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là không gian giáo dục, trải nghiệm, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng tới tương lai.

Hoạt động là cách “đưa bảo tàng đến với trường học” gần hơn, qua đó góp phần lan tỏa tích cực trong cộng đồng về ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

N. MINH
Petrolimex Huế trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội thành phố

Chiều 15/5, Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (Petrolimex Huế) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở địa phương. Tham dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các UVTV Thành ủy: Đặng Ngọc Trân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành của Thành ủy, UBND thành phố.

Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa

Với chủ đề “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” triển lãm giới thiệu đến công chúng TP. Hồ Chí Minh gần 150 tác phẩm ký họa đặc sắc về Huế do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ.

Cuộc hội ngộ của tranh màu nước

Triển lãm “Có một… dòng sông” mang đến những rung cảm đặc biệt về khả năng biểu đạt vô tận của một chất liệu tưởng như mong manh, đó chính là màu nước.

Triển lãm tưởng nhớ nghệ nhân làm gối tựa cung đình

Sau hơn 3 năm kể từ ngày nghệ nhân dân gian Công Tôn Nữ Trí Huệ, người giữ “bí kíp” may gối tựa (còn gọi “trái dựa”) của hoàng cung Triều Nguyễn qua đời, một cuộc triển lãm về bà với tên gọi “Thành tâm, toàn ý” được những người trẻ thực hiện.

