Điều hành đô thị thông suốt trong kỳ nghỉ lễ

Bố trí nhân viên trực giám sát đô thị thông minh bảo đảm liên tục trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Theo dõi từng chuyển động trên đường phố



Những ngày nghỉ lễ, lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông tại một số tuyến đường, khu vực trung tâm có thời điểm đông hơn. Tại HueIOC, trên những màn hình lớn là hình ảnh nhiều tuyến đường, nút giao, khu vực tập trung đông người. Cán bộ trực liên tục theo dõi để nắm tình hình.

Công việc tưởng chừng chỉ là ngồi trước màn hình, nhưng mỗi hình ảnh bất thường đều cần được theo dõi, nắm bắt. Khi mật độ phương tiện tăng nhanh, một số nút giao có dấu hiệu ùn ứ, ùn tắc giao thông như cửa Đông Ba, phía bắc cầu Phú Xuân, cửa Thượng Tứ, cầu Dã Viên, vòng xuyến ngã 6 Hùng Vương, nút giao Lê Lợi - Đội Cung... hoặc xuất hiện sự cố trên đường, cán bộ trực kiểm tra thông tin từ camera và các cảnh báo của hệ thống, sau đó báo cho lực lượng chức năng phối hợp xử lý.

Theo bà Lê Thị Nhật Thịnh, Phó Giám đốc HueIOC, trong dịp lễ, Trung tâm duy trì lực lượng trực tăng cường 24/7, tập trung theo dõi các tuyến đường và khu vực trọng điểm, cũng như tiếp nhận và chuyển xử lý phản ánh từ người dân. Bộ phận trực giám sát đô thị thông minh có 10 người. Ngoài ra, thêm một bộ phận trực hết sức quan trọng đó là trực hạ tầng và dữ liệu tập trung 24/24 nhằm đảm bảo đường truyền, hệ thống mạng trên toàn thành phố hoạt động thông suốt.

Chị Trần Thị Gia Phúc, chuyên viên Phòng Giám sát đô thị thông minh - HueIOC cho biết, hệ thống camera kết hợp với các cảnh báo giúp cán bộ trực nhận diện sớm những khu vực có nguy cơ ùn tắc. Từ dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, thông tin được chuyển đến các lực lượng chức năng để chủ động điều tiết, phân luồng khi cần thiết.

Du khách tìm kiếm thông tin trên nền tảng số và trên Hue-S

Một phần thông tin về giao thông cũng được Trung tâm cảnh báo sớm trên Hue-S, giúp người dân biết trước những khu vực đông phương tiện để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Với du khách đến Huế trong dịp lễ, việc tìm kiếm thông tin về điểm tham quan, tuyến đường hay một số dịch vụ cũng thuận tiện hơn nhờ các nền tảng số. Tại một số điểm di tích, mã QR được bố trí để du khách có thể quét và tra cứu thông tin ngay trên điện thoại. Du khách Lê Công Thành đến từ Thái Nguyên cho biết, trong chuyến tham quan Huế dịp lễ, việc tìm kiếm thông tin và nhận hỗ trợ qua các nền tảng số như Hue-S khá thuận tiện, nhất là khi gia đình anh đến một số điểm chưa quen đường sá.

Ghi nhận trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, HueIOC tiếp nhận hơn 150 phản ánh, đã xác minh tiếp nhận và chuyển đến cơ quan chức năng hơn 90 nội dung, tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi hỗ trợ thông tin cho người dân, phát đi 4 cảnh báo ùn tắc giao thông.

Mỗi phản ánh đều được tiếp nhận xử lý



Những thực trạng, tình huống xảy ra trong những ngày nghỉ lễ vẫn đều được gửi đến Trung tâm thông qua hệ thống Phản ánh hiện trường trên Hue-S. Từ đây, cán bộ tiếp nhận, kiểm tra nội dung, xác định vị trí và đơn vị có trách nhiệm xử lý, sau đó chuyển thông tin đến nơi phù hợp. Kết quả xử lý tiếp tục được theo dõi trên hệ thống.

Theo bà Đoàn Thị My Sa, Trưởng Phòng Giám sát đô thị thông minh - HueIOC, trong các ngày nghỉ lễ, phản ánh của người dân chủ yếu liên quan đến vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, giao thông và các vấn đề trong hoạt động du lịch. "Sau khi tiếp nhận, Trung tâm xác minh thông tin và chuyển đến cơ quan chức năng kiểm tra. Với những trường hợp cần xử lý sớm, chúng tôi chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết", bà Sa cho biết.

Hơn 40 camera được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao được HueIOC vận hành, quản lý, giám sát

Bên cạnh hệ thống Phản ánh hiện trường, Phòng Giám sát đô thị thông minh còn vận hành Tổng đài 19001075 tiếp nhận các cuộc gọi và hỗ trợ thông tin cho người dân. Hệ thống camera được sử dụng để theo dõi nhiều vấn đề khác nhau của đô thị, từ giao thông, cháy đến đốt rơm rạ, trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè...

Bất kể là ngày lễ hay ngày thường, công việc của những người ngồi trước màn hình là phải liên tục quan sát, tiếp nhận thông tin, kiểm tra để chuyển đến đúng đơn vị chức năng giải quyết, xử lý. Những công việc nhỏ và đều đặn ở IOC đã giúp người dân, du khách kịp thời được hỗ trợ thông tin hay gửi phản ánh khi cần và lực lượng chức năng có thêm dữ liệu để tiếp nhận xử lý, góp phần vận hành đô thị Huế trong những ngày nghỉ lễ được an toàn, thông minh, thân thiện.