Bộ Xây dựng công bố tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam, sẵn sàng phục vụ dịp lễ 2/9

Một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Thông báo được đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024, Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 28/5/2024 và Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 về việc đẩy nhanh nghiên cứu, giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ, bảo đảm khai thác đồng bộ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Tiến độ triển khai và mục tiêu hoàn thành

Bộ Xây dựng đã và đang tích cực chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ. Cục Đường bộ Việt Nam đã được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ và quyết liệt trong việc triển khai đầu tư xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Đến thời điểm hiện tại:

Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn tất ký hợp đồng với Nhà đầu tư cho 19/21 trạm.

1 trạm đang trong quá trình đàm phán hợp đồng.

1 trạm đang được đánh giá hồ sơ dự thầu.

Các Nhà đầu tư đang tích cực hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công. Mục tiêu được đặt ra là cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/12/2025, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Công điện số 02/CĐ-BXD ngày 14/3/2025.

Thông tin chi tiết về các trạm dừng nghỉ tạm và nút giao phục vụ dịp Lễ 2/9

Để hỗ trợ người dân trong dịp lễ, Bộ Xây dựng đã cung cấp chi tiết vị trí các trạm tạm dừng nghỉ, trạm cấp xăng dầu và các nút giao ra vào trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác. Các tiện ích này bao gồm:

Các trạm tạm dừng nghỉ và khoảng cách giữa các công trình tại khu vực phía bắc:

Dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ45: Các nút giao Gia Miêu (Km295+507), Hà Lĩnh (Km306+318), Thiệu Giang (Km315+380), Đông Xuân (Km327+800), Đồng Thắng (Km335+400). Tại các nhánh ra/vào của các nút giao Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Đồng Thắng đều có cây xăng/dầu phục vụ nhu cầu. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km329+700 (trùng với vị trí trạm dừng nghỉ đã duyệt).

Dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn: Nút giao Vạn Thiện (Km351+310), Nghi Sơn (Km379+550). Tại các nhánh ra/vào nút giao đều có cây xăng/dầu.

Dự án thành phần Nghi Sơn-Diễn Châu: Nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200), Quỳnh Mỹ (Km405+600), Diễn Cát (Km429+715). Tại các nhánh ra/vào các nút giao đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km427+035 (trùng với vị trí trạm dừng nghỉ đã duyệt).

Dự án Thành phần Diễn Châu-Bãi Vọt: Nút giao Nghi Phương (Km445+897), Hưng Tây (Km458+796), Bãi Vọt (Km479+120). Tại các nhánh ra/vào các nút giao đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Dự án này đã đưa vào khai thác toàn bộ đến Km479+300.

Các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền trung:

Dự án thành phần Hàm Nghi-Vũng Áng: Các nút giao Cẩm Quan (Km527+580), Kỳ Trung (Km555+509), QL.12C (Km568+126). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Vũng Áng-Bùng: Dự kiến thông xe ngày 28/8/2025. Các nút giao Tiến-Châu-Văn Hoá (Km597+900), QL.12A (Km624+224), Quảng Hợp (Km684+090).

Dự án thành phần Bùng-Vạn Ninh: Các nút giao Cự Nẫm (Km626+690,35), Việt Trung (Km643+480), Nhật Lệ 2 (Km653+850), 9B (Km673+750). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Vạn Ninh-Cam Lộ: Các nút giao 9C (Km690+200), 9D (Km713+276,5), ĐT75 (Km727+319), 9A (Km740+884). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Cam Lộ-La Sơn: Bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 bên trái tuyến và Km77+800 bên phải tuyến.

Dự án thành phần La Sơn-Hòa Liên: Bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km1+250 bên trái tuyến. Các nút giao tại Km13+280, Hòa Liên (Km65+802). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Hòa Liên-Túy Loan: Các nút giao Km66+00, Hoàng Văn Thái (Km73+750), Km77+472. Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Các nút giao Túy Loan (Km0+00), Phong Thử (Km13+310), Hà Lam (Km40+880), Tam Kỳ (Km64+460), Chu Lai (Km82+990), Bắc Quảng Ngãi (Km123+700), Quảng Ngãi (Km130+502), Quốc lộ 1 (Km139+204). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Vân Phong-Nha Trang: Các nút giao Cổ Mã, Quốc lộ 26 (Km332+100), Vạn Giã (Km299+800). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Các trạm tạm dừng nghỉ và khoảng cách giữa các công trình tại khu vực phía nam:

Dự án thành phần Nha Trang-Cam Lâm: Các nút giao QL.27C (Km5+783), Suối Dầu (Km14+755), Cam Lâm (Km30+260), QL.27B (Km52+892). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km33+930 (hai bên).

Dự án thành phần Cam Lâm-Vĩnh Hảo: Các nút giao Du Long (Km70+194), Km92+815. Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km113 (hai bên).

Dự án thành phần Vĩnh Hảo-Phan Thiết: Các nút giao Vĩnh Hảo (Km134+700) kèm cây xăng Petrolimex, Chợ Lầu (Km162+777) kèm cây xăng dầu Cường Phú, Đại Ninh (Km178+800) kèm cây xăng tư nhân, Ma Lâm (Km208+700) kèm cây xăng Hiền Hương, Phan Thiết (Km234+617) kèm cây xăng Petrolimex. Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km205+092 (hai bên).

Dự án thành phần Phan Thiết-Dầu Giây: Các nút giao Ba Bàu (Km0+000), QL.55 (Km27+345,60), TL.720 (Km38+088), QL.1 (Km62+997,16), TL.765 (Km69+463,71), QL.56 (Km84+136,34), đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (Km99+000). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km47+500 (hai bên).