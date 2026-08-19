Để phụ huynh cùng giám sát bữa ăn bán trú

Thực hiện các quy trình bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú trong trường học.

Với nhiều phụ huynh có con học bán trú, thực đơn theo ngày hoặc tuần đã khá quen thuộc. Tuy nhiên, từ một thực đơn ghi thịt, cá, rau, canh đến suất ăn thực tế được chia vào khay của con vẫn còn một khoảng cách mà phụ huynh khó trực tiếp quan sát.

Nhiều phụ huynh có con học bán trú ở TP. Huế cho rằng, họ muốn biết con ăn có đủ no, đủ chất và thực phẩm có an toàn hay không. Nếu mỗi ngày nhà trường đăng hình ảnh suất ăn thực tế kèm thực đơn thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn. Khi thấy điều gì chưa phù hợp, phụ huynh cũng có thể trao đổi với trường ngay.

Thực tế, việc công khai thông tin về bữa ăn bán trú không phải đến năm học này mới được các trường quan tâm. Những năm qua, tại một số trường trên địa bàn TP. Huế có tổ chức bán trú, thực đơn hằng ngày hoặc theo tuần đã được niêm yết tại bảng thông tin để phụ huynh theo dõi. Một số trường cũng tạo điều kiện để phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh vào khu vực bếp ăn, theo dõi việc chế biến, chia suất ăn.

Tuy nhiên, việc công khai trước đây chủ yếu giúp phụ huynh biết con ăn món gì, trong khi thực phẩm được cung cấp từ đâu, nguyên liệu nhập vào thế nào, khẩu phần khi chia đến học sinh ra sao không phải lúc nào phụ huynh cũng có điều kiện theo dõi.

Ngày 14/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh bằng nhiều hình thức như bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc nhóm liên lạc trực tuyến.

Nội dung công khai không chỉ có thực đơn mà còn gồm đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, đánh giá chất lượng bữa ăn và kiểm tra khu vực chế biến.

Chỉ thị 33 cũng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi “cắt xén” khẩu phần, suất ăn học đường. Khi thực đơn, nguyên liệu đầu vào, hóa đơn và khay ăn cùng được công khai, phụ huynh có thêm căn cứ để theo dõi bữa ăn của con.

Công khai hình ảnh khay ăn không khó. Với nhóm liên lạc trực tuyến, website hay ứng dụng kết nối nhà trường - gia đình, hình ảnh suất ăn có thể đến với phụ huynh hằng ngày. Vấn đề là hình ảnh ấy có phản ánh đúng bữa ăn của học sinh hay không.

Nếu chỉ lựa chọn một khay ăn đầy đặn, trình bày đẹp để chụp ảnh, trong khi khẩu phần thực tế không tương ứng, việc công khai sẽ khó đạt mục tiêu giám sát. Bởi vậy, khay ăn được công khai cần gắn với việc kiểm soát nguồn nguyên liệu, giao nhận thực phẩm, chế biến và chia khẩu phần.

Phụ huynh cũng không nhất thiết ngày nào cũng phải có mặt tại bếp ăn. Thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh có thể tham gia giám sát vào những thời điểm phù hợp, từ việc giao nhận nguyên liệu đến chế biến, chia suất ăn. Khi thấy khẩu phần chưa phù hợp hoặc có băn khoăn về chất lượng bữa ăn, phụ huynh có thể phản ánh để nhà trường, đơn vị cung cấp kiểm tra, điều chỉnh.

Chỉ thị 33 còn yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, hoàn thành trong tháng 9/2026. Khi thông tin về bữa ăn được công khai và trách nhiệm từng khâu được xác định rõ, những bức ảnh khay ăn mới thực sự trở thành một kênh giám sát, thay vì chỉ là hình ảnh để phụ huynh xem mỗi ngày.