Đảm bảo an toàn cho trải nghiệm đường thủy

Phòng CSGT Công an thành phố làm việc với Ban Quản lý Bến thuyền Du lịch Tòa Khâm về công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy dịp lễ 2/9.

Kiểm soát ngay từ bến

Kỳ nghỉ lễ kéo dài, sông Hương nhộn nhịp hơn, nhu cầu đi thuyền ngắm cảnh, nghe Ca Huế gia tăng. Tại các bến thuyền, công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ sớm, trong đó, việc kiểm tra phương tiện, người điều khiển và số lượng hành khách được đặt lên hàng đầu. Hiện toàn thành phố có 128 phương tiện thuyền rồng chở khách du lịch và phục vụ Ca Huế. Để mỗi chuyến đi diễn ra an toàn, các bến thuyền tăng cường kiểm soát ngay từ trước giờ xuất bến.

Tại Bến thuyền Du lịch Tòa Khâm, trước mỗi chuyến, phương tiện được kiểm tra các điều kiện liên quan như đăng kiểm, bảo hiểm, giấy tờ của thuyền trưởng, thuyền viên và chứng chỉ chuyên môn. Danh sách hành khách cũng được kiểm tra, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chở quá số người quy định.

Lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra giấy tờ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở chủ thuyền chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bến trưởng Bến thuyền Du lịch Tòa Khâm cho biết, Ban Quản lý bến đã xây dựng kế hoạch phục vụ dịp lễ. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên nâng cao ý thức chấp hành quy định và phục vụ du khách.

“Trước mỗi chuyến thuyền xuất bến, Ban Quản lý bến thường xuyên tăng cường kiểm tra các điều kiện của phương tiện, giấy tờ liên quan và danh sách hành khách, bảo đảm phương tiện không chở quá tải, không để xảy ra mất an toàn giao thông. Trong các khung giờ cao điểm, lực lượng tại bến cũng được tăng cường để điều tiết, sắp xếp phương tiện, đồng thời nhắc nhở các chủ thuyền giữ gìn vệ sinh, góp phần tạo hình ảnh điểm đến xanh - sạch - sáng”, ông Hiếu chia sẻ.

Cùng với kiểm soát tại bến, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an thành phố cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra và hướng dẫn chủ phương tiện, người điều khiển chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy...

Kiểm tra phao cứu sinh, trang thiết bị an toàn trên thuyền trước giờ xuất bến.

Trung tá Trần Hải Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khẳng định, lực lượng chức năng kiên quyết không để phương tiện không bảo đảm điều kiện đưa vào hoạt động. Đồng thời, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đủ điều kiện theo quy định.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực chiến trên các tuyến sông, bến đò ngang và những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước, mất an toàn đường thủy nhằm bảo đảm an toàn trong dịp lễ”, Trung tá Trần Hải Dương thông tin thêm.

Ở phía các chủ thuyền, yêu cầu an toàn cũng được đặt lên trước mỗi chuyến đi. Ông Ngô Văn Hóa, chủ thuyền du lịch cho biết: Trước khi xuất phát, chúng tôi kiểm tra lại thuyền, chuẩn bị đầy đủ áo phao và hướng dẫn hành khách mặc áo phao. Các giấy tờ liên quan đến phương tiện phải đầy đủ thì mới được xuất phát”, ông Hóa chia sẻ.

Chủ động phòng ngừa tại các bãi tắm

Không chỉ trên sông, tại các bãi biển, công tác bảo đảm an toàn cũng được tăng cường khi lượng người dân, du khách vui chơi, tắm biển dự kiến tăng trong những ngày nghỉ lễ. Tại bãi tắm Thuận An, khu vực tắm được phân định rõ ràng, các vị trí có nguy cơ mất an toàn được cảnh báo. Lực lượng cứu hộ thường xuyên quan sát trên bờ và dưới nước, kịp thời nhắc nhở du khách không đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ bãi tắm Thuận An tăng cường quan sát, nhắc nhở người dân và du khách bảo đảm an toàn khi tắm biển.

Theo ông Lê Văn Xưởng, Đội trưởng Đội cứu hộ bãi tắm Thuận An, khi lượng khách đông, lực lượng cứu hộ phải tăng cường nhắc nhở và thường xuyên rà soát độ sâu, độ cạn để xác định khu vực tắm an toàn. Những khu vực có nước xoáy, đơn vị cắm biển cảnh báo, nhắc bà con không tắm ở đó. Khu vực an toàn thì hướng dẫn mọi người vào tắm. Lực lượng cứu hộ cũng được tăng cường, thường xuyên quan sát cả trên bờ và dưới nước để bảo đảm an toàn cho khách.

Nhờ lực lượng cứu hộ thường xuyên quan sát và hướng dẫn, du khách cũng yên tâm hơn khi vui chơi, tắm biển. “Việc có lực lượng cứu hộ túc trực, thường xuyên nhắc nhở và hỗ trợ giúp du khách cảm thấy an tâm hơn, nhất là vào những ngày đông người”, du khách Trần Thị Hồng Phương chia sẻ.

Từ bến thuyền đến các bãi tắm, việc chủ động nhận diện và kiểm soát nguy cơ được đặt lên hàng đầu trong những ngày cao điểm. Kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, kiểm soát số lượng hành khách, trang bị áo phao, cảnh báo khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng cứu hộ thường trực là những giải pháp nhằm hạn chế sự cố, để người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn.