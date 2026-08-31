Hội Golf Huế xuất quân dự giải vô địch miền Trung - Tây Nguyên 2026

Tuyển golf Huế tại lễ xuất quân.

Đội tuyển Golf Huế tham dự giải năm nay với 24 VĐV, tranh tài 4 bảng đấu của nam, đây là những golfer được tuyển chọn qua quá trình thi đấu và đạt thành tích cao tại các giải đấu thời gian qua.

Vòng đấu chính thức diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/9 tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn (Thanh Hóa), quy tụ các đội tuyển nam, nữ đến từ 10 hội Golf khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.

Giải áp dụng thể thức thi đấu đối kháng đồng đội Fourball kết hợp đối kháng cá nhân Singles Match. Đây là thể thức phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp, tính toán chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của từng VĐV.

Theo giới chuyên môn, việc một số địa phương sáp nhập khiến số lượng đội tham dự năm nay có thể giảm so với những mùa giải trước. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn và lực lượng VĐV được đánh giá cao hơn, qua đó tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để đội tuyển Golf Huế nỗ lực, hướng đến kết quả cao nhất.

Dịp này, Hội Golf Huế đã huy động 460 triệu đồng từ Giải Golf Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới và giải Golf do CLB Hương Giang tổ chức. Tất cả số tiền được dùng để xây 2 căn nhà tình nghĩa (100 triệu đồng/căn), trao 140 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn xã Chân Mây – Lăng Cô và trao 24 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ở lễ xuất quân năm 2024, Hội Golf Huế đã huy động 210 triệu đồng để xây 3 căn nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo ở Huế.

Thành lập năm 2019 với 70 thành viên, đến nay, Hội Golf Huế đã phát triển lên hơn 300 golfer tham gia sinh hoạt thường xuyên. Bên cạnh duy trì và phát triển phong trào, các golfer Huế còn tham gia nhiều giải đấu trên toàn quốc và đạt những thành tích đáng ghi nhận.

“Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Golf Huế xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp tổ chức các giải đấu quy mô khu vực, quốc gia, chú trọng phát triển golfer trẻ; củng cố quan hệ với Hiệp hội Golf Việt Nam, các sân golf miền Trung và các nhà tài trợ, qua đó thúc đẩy phong trào chơi golf Huế phát triển toàn diện”, ông Cái Vĩnh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Golf Huế thông tin.