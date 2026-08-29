Muôn sắc màu khám phá Cố đô

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Huế đón rất đông du khách khắp nơi tìm về, tạo nên không khí rộn ràng, sôi động . Từ Đại Nội, các điểm di tích, danh thắng đến những làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh khách tham quan, trải nghiệm, check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá Cố đô.

Bên cạnh những bộ áo dài cổ phục, nhiều du khách lựa chọn cho mình những mẫu áo cặp, đồng phục với hình ảnh, dòng chữ gắn với miền Hương Ngự, như cách họ ghi dấu hành trình đến Huế du lịch dịp lễ năm nay. Đặc biệt, nhiều người chọn mang áo cờ đỏ sao vàng, phù hợp với không khí rộn ràng của dịp lễ Quốc khánh.

Không chỉ tìm về với di sản, nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn Huế cho kỳ nghỉ bởi vẻ bình yên, nhịp sống chậm và những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc trưng.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dài 5 ngày (từ 29/8 - 2/9). Và, mỗi bước chân du khách, mỗi nụ cười và ánh nhìn trước mảnh đất này đang góp thêm những gam màu mới cho Cố đô, để một kỳ nghỉ lễ trở thành hành trình của những trải nghiệm và ký ức đẹp.

Cùng Báo Huế ngày nay Online theo bước chân du khách trên hành trình họ khám phá, trải nghiệm:

Bước chân du khách tìm đến Đại Nội Huế.

Du khách có mặt ở Đại Nội Huế để xem tái hiện nghi thức lễ đổi gác.

Hai du khách Đà Nẵng chọn màu áo Huế khi tham quan Cố đô.

Cùng cho trẻ trải nghiệm làm hương thủ công.

Đi thuyền khám phá Rú Chá (phường Hóa Châu).