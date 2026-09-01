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ClockThứ Ba, 01/09/2026 15:16

Tăng tốc thi công trên công trình bến cảng Chân Mây

HNN.VN - Sáng 1/9, ông Trần Đình Quốc, Phó Ban Quản lý dự án bến tổng hợp - container số 4 và số 5 cảng Chân Mây cho biết, hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị được huy động thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa bến số 4 vào khai thác vào cuối năm 2026.

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Sáng 1/9, công nhân bám công trường thi công nhà công vụ.

Theo ông Trần Đình Quốc, tiến độ của dự án đang được tính từng ngày. Vì vậy trong thời nghỉ lễ, các đơn vị thi công vẫn duy trì nhiều mũi thi công trên công trường. Tùy điều kiện thời tiết, nhà thầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục phù hợp, nhất là những công việc trên biển, nhằm tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để bù tiến độ.

Những ngày cuối tháng 8, tại công trường bến số 4 cảng Chân Mây, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các kỹ sư, công nhân được tổ chức thành nhiều tổ, đội, triển khai đồng thời các hạng mục từ cầu bến, nền bãi đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của bến số 4 đã hoàn thành. Trong đó, kè tạm, cắm bấc thấm, tôn tạo mặt bằng, nạo vét khu nước và đóng 500 cọc cầu bến đã hoàn tất. Toàn bộ 1.077 cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ công trình cũng đã được chế tạo; phần lắp đặt đạt khoảng 80%, bản mặt cầu đạt hơn 60%. Các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện nền bãi, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của cầu bến. Một số thiết bị cẩu phục vụ vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa đã được đưa về công trường lắp đặt, chuẩn bị cho giai đoạn khai thác.

Dự án bến tổng hợp - container số 4 và số 5 cảng Chân Mây có tổng mức đầu tư hơn 1.678 tỷ đồng, quy mô khoảng 20,4ha. Hai bến có tổng chiều dài 540m, được thiết kế đủ khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 tấn và tàu container đến 4.000 TEU. Trong đó, bến số 4 được tập trung nguồn lực để hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2026. Với bến số 5, các đơn vị đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2027.

Việc duy trì thi công xuyên lễ Quốc khánh 2/9 thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc rút ngắn thời gian thi công, sớm đưa công trình vào khai thác. Khi hai bến số 4 và 5 hoàn thành, năng lực tiếp nhận và khai thác hàng hóa của cảng Chân Mây sẽ nâng lên, tạo thêm dư địa phát triển logistics, công nghiệp và dịch vụ, góp phần mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế của Huế.

Một số hình ảnh thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh tại bến số 4 và 5:

Các kỹ sư kiểm tra thi công mặt bằng bến bãi số 4.
Thi công kết cấu sắt, đẩy nhanh tiến độ hạng mục cuối của cầu cảng bến số 4  
 Lắp đặt hệ thống cống để hoàn thiện hệ thống thoát nước cho dự án bến 4 và 5.
 Chuyên gia nước ngoài giám sát tiến độ lắp đặt cẩu vận chuyển hàng cho bến số 4.
Minh Văn
 Từ khóa:
thi côngxuyên lễchân mâybến 4 và 5quốc khánh2/9
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