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ClockThứ Ba, 01/09/2026 15:06

Hòa mình vào không gian văn hóa chợ phiên vùng cao Khe Tre

HNN.VN - Sáng 1/9, tại Làng Văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, thôn Thượng Lộ, xã Khe Tre, Chợ phiên vùng cao xã Khe Tre năm 2026 (đợt 3) với chủ đề “Hồn đại ngàn – Sắc cờ độc lập” chính thức diễn ra, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản vật đặc trưng của vùng cao trong dịp Quốc khánh 2/9.

Lời mời từ chợ phiên Khe TreKhai mạc Phiên chợ vùng cao Khe Tre đợt 2Phiên chợ vùng cao Khe Tre: Hướng về nguồn cộiQuảng bá, mở rộng thị trường cho nông sản

 Thời tiết không thuận lợi nhưng chợ phiên vẫn thu hút nhiều du khách đến tham gia.

Phiên chợ được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho nông sản, đặc sản, sản phẩm nghề truyền thống và thủ công mỹ nghệ địa phương.

Phiên chợ bố trí từ 20 - 30 gian hàng với nhiều không gian trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Tại không gian văn hóa và trải nghiệm, các nghệ nhân trình diễn nghề truyền thống, dệt zèng thổ cẩm, giới thiệu nhạc cụ dân tộc; du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, giã gạo và chụp ảnh với trang phục truyền thống.

Một điểm nhấn khác là không gian nhà Gươl, nơi trưng bày hiện vật, tư liệu, hình ảnh về đời sống, sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng, giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa của người Cơ Tu. Bên cạnh đó là khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP, quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản và đặc sản của xã Khe Tre cùng các địa phương trong khu vực.

Ẩm thực vùng cao cũng là một trong những điểm thu hút tại phiên chợ với các gian hàng giới thiệu những món ăn, thức uống dân dã, truyền thống. Khu vực nông sản, đặc sản được bố trí thành từng nhóm, gồm nông sản tươi, sản phẩm OCOP và sản phẩm nghề truyền thống.

Đặc biệt, “Đêm nhạc Đại Ngàn” diễn ra trên sân khấu mở với Nhà Gươl làm phông nền. Chương trình có các tiết mục cồng chiêng, múa truyền thống, hát, múa ngợi ca quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ, với sự tham gia của các nhóm, câu lạc bộ, ca sĩ địa phương. Sau chương trình văn nghệ là hoạt động giao lưu lửa trại cùng du khách.

 Trao quyết định thành lập Đội văn nghệ Kazan Đại Ngàn

Dịp này, Ban Tổ chức ra mắt kiện toàn Hợp tác xã Du lịch cộng đồng thác Kazan và trao quyết định thành lập Đội văn nghệ Kazan Đại ngàn, góp phần phát huy nguồn lực văn hóa bản địa, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và từng bước xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng của Khe Tre.

Phiên chợ diễn ra trong hai ngày 1-2/9, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa, thưởng thức ẩm thực, khám phá sản vật địa phương và hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc trưng của vùng cao Khe Tre. Qua đó, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Cơ Tu, thúc đẩy du lịch cộng đồng và tạo thêm điểm đến trải nghiệm cho du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Phạm Phước Châu
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