Khẳng định vùng kinh tế công nghiệp trọng điểm phía bắc thành phố

Khởi công xây dựng nhà máy chế biến cát thạch anh tại KCN Phong Điền

Hội tụ nhiều lợi thế

Phường Phong Thu (trước đây) vốn là trung tâm kinh tế - xã hội của thị xã Phong Điền cũ, nay tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong phát triển công nghiệp của phường Phong Điền. Trên địa bàn phường Phong Thu cũ có hơn một nửa diện tích dành cho Khu công nghiệp (KCN) có hạ tầng đồng bộ với quy mô trên 700ha. Đến nay, KCN đã thu hút 25 dự án hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 7.000 lao động trong và ngoài địa phương.

Từ đầu năm 2025 đến nay, phường Phong Điền tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ khi đón thêm 6 dự án đầu tư vào KCN với tổng vốn đăng ký lên đến 3.600 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lớn đã và đang hoạt động hiệu quả tại phường Phong Điền, như: Nhà máy xi măng Đồng Lâm, Nhà máy chế biến cao su Huy Anh, Công ty gạch tuynel Phong Thu... góp phần nâng cao vị thế công nghiệp và tạo nền tảng phát triển bền vững cho địa phương.

Ở khu vực phía tây của phường, cụm tiểu thủ công nghiệp Sơn Xuân Mỹ với diện tích hơn 70ha đã được quy hoạch, mời gọi nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đây được xem là điểm nhấn mới, mở ra cơ hội thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo sinh kế và nguồn thu ổn định cho người dân địa phương.

Hai xã Phong Mỹ và Phong Xuân (cũ), hiện là các khu vực vệ tinh quan trọng trong quy hoạch phát triển tổng thể của phường Phong Điền. Với lợi thế nằm gần các trục giao thông huyết mạch, như các Tỉnh lộ 9, 17, 11B kết nối đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và Quốc lộ 1A, các khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa, thuận tiện phát triển logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Các loại hình dịch vụ mới, như: Quảng cáo truyền thông, chuyển phát nhanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ công nghệ, sửa chữa thiết bị điện tử - viễn thông… đang ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu hiện đại của người dân và doanh nghiệp. Thương mại - dịch vụ không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương.

Ngoài công nghiệp và dịch vụ, phường Phong Điền còn phát triển mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn nhờ giao thông liên vùng kết nối thuận tiện giữa vùng đồi núi và đồng bằng. Các mô hình kinh tế vườn - rừng - đồi, như trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dược liệu đang mở rộng với quy mô trên 500ha. Đặc biệt, mô hình trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC hiện đã đạt hơn 1.325ha.

Tạo động lực mới

Theo ông Hồ Đồn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, địa phương đang xác định công nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế. Vì vậy, mục tiêu trọng tâm của phường trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng và phát triển KCN Phong Điền theo hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa ngành, bao gồm: Sản xuất vật liệu xây dựng (cát thạch anh), cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông - lâm sản và logistics. Đồng thời, mục tiêu dài hạn đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp đa dụng ở khu vực phía bắc thành phố, lan tỏa mạnh mẽ đến toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Một lợi thế quan trọng khác chính là vị trí địa lý chiến lược của phường Phong Điền khi chỉ cách cảng biển Điền Lộc đang được quy hoạch thành cảng biển quốc gia chưa đến 10km; phía tây kết nối tuyến 74 đến đường Hồ Chí Minh, cửa khẩu Hồng Vân đang được thành phố đề xuất các bộ, ngành Trung ương đầu tư mở rộng, kỳ vọng trong thời gian tới mở ra cơ hội thông thương với Lào qua Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây sẽ là trục động lực chính, hỗ trợ phát triển mạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ và logistics xuyên biên giới.

Ông Hoàng Việt Cường, Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền thông tin, hiện địa phương không chỉ phối hợp kêu gọi đầu tư hạ tầng và sản xuất kinh doanh tại KCN Phong Điền, mà còn huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các dự án mang tính chiến lược trên địa bàn từ nay đến năm 2030.