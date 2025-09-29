Động lực kiến tạo đô thị thông minh

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế là “bộ não” điều hành đô thị thông minh và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích

Bước tiến mạnh mẽ

Ngay từ năm 2018, Huế đã chủ động ban hành đề án và kế hoạch triển khai phát triển đô thị thông minh đồng bộ. Là đô thị di sản, trung tâm văn hóa, KH&CN của miền Trung - Tây Nguyên, Huế cũng được Trung ương lựa chọn thí điểm nhiều chương trình quan trọng. Đây là nền tảng pháp lý và cơ sở vững chắc để thành phố tiên phong trong xây dựng mô hình đô thị thông minh gắn với bản sắc, văn hóa và môi trường.

Theo ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN, những năm qua, KH&CN, ĐMST và CĐS đã định hình ba trụ cột phát triển của Huế: Thông minh - xanh - bền vững. Thành phố đã hoàn thiện hạ tầng số và thể chế số; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu được nâng cấp, kết nối liên thông với Hệ thống thông tin Chính phủ, tạo bước tiến quan trọng cho quản trị số, điều hành đô thị thông minh.

Nhiều ứng dụng và dịch vụ đã đi vào đời sống, trở thành “trợ thủ” đắc lực cho người dân. Đặc biệt, Hue-S - siêu ứng dụng cho công dân và du khách đã đạt hơn 1,3 triệu lượt tải, tích hợp trên 50 chức năng, từ phản ánh hiện trường, thanh toán trực tuyến đến y tế, giáo dục, du lịch, giao thông. Hơn 650 camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận diện biển số, khuôn mặt, phát hiện cháy rừng, ùn tắc giao thông… góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Một chuyên viên bộ phận một cửa của UBND phường Thủy Xuân chia sẻ: Nếu trước đây người dân phải nhiều lần đi lại để giải quyết thủ tục hay phải cần thời gian làm căn cước công dân..., thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là mọi việc được giải quyết nhanh gọn. Những phản ánh của người dân bây giờ đã có kênh Hue-S để gửi thông tin và được xử lý rất nhanh nên nhiều người rất hài lòng, chính quyền cũng giảm áp lực rất nhiều.

Ứng dụng công nghệ, nền tảng số, cùng những hạ tầng hiện đại, Huế nằm trong top 10 địa phương có chỉ số cải cách hành chính cao nhất cả nước, với 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hạ tầng công nghệ phủ rộng, tỷ lệ sử dụng smartphone cao, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số. Hiện nay, kinh tế số đóng góp hơn 13% GRDP của thành phố, dự kiến đạt trên 15% vào cuối năm 2025. Quan trọng hơn, mô hình chính quyền số - kinh tế số - xã hội số đã hiện diện sinh động qua từng tiện ích phục vụ người dân, từ nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán học phí, viện phí, thuế, phí công ích...

Hệ sinh thái đô thị thông minh toàn diện

Sau hơn 6 năm triển khai, Đề án Đô thị thông minh của Huế đã hình thành hệ sinh thái toàn diện, trong đó người dân là trung tâm, văn hóa là nền tảng, KH&CN là động lực. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: “Điểm quan trọng nhất của đô thị thông minh Huế không chỉ là số lượng ứng dụng được đưa vào sử dụng, mà là cách những nền tảng công nghệ làm thay đổi hành vi, thói quen, tạo nên sự tương tác mới giữa chính quyền và cộng đồng”.

Định hướng sắp tới, Huế tiếp tục ưu tiên tích hợp và nâng cấp các dịch vụ thiết yếu trên nền tảng Hue-S, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data, IoT, blockchain trong quản lý và điều hành. Thành phố tập trung đầu tư trung tâm dữ liệu hiện đại, phục vụ toàn diện công cuộc CĐS; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp, dịch vụ cho đô thị thông minh.

Mô hình hợp tác công - tư cũng được đẩy mạnh, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để phát triển hạ tầng và dịch vụ thông minh. Song song đó, thành phố chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, giúp mọi người dân tham gia, thụ hưởng lợi ích từ các dịch vụ số.

Anh Nguyễn Văn Sách, kỹ sư công nghệ tại Huế bày tỏ: “Thành phố đã mở ra nhiều sân chơi khởi nghiệp sáng tạo. Nhờ đó, các ý tưởng, dự án về công nghệ của các bạn trẻ khởi nghiệp có cơ hội thử nghiệm trên nền tảng Hue-S hay các dự án đô thị thông minh. Đây là động lực để trí thức trẻ gắn bó và cống hiến trong hành trình phát triển đô thị thông minh ở Huế”.

Với những thành tựu nổi bật và chiến lược phát triển rõ ràng, Huế đã và đang chứng minh rằng xây dựng đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là kiến tạo môi trường sống chất lượng, hiện đại, gắn kết cộng đồng và giàu tính nhân văn. Huế đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành một đô thị thông minh kiểu mẫu, tiên phong trong khu vực miền Trung, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc văn hóa, di sản, tạo nên dấu ấn riêng. Tầm nhìn đến năm 2045, Huế phấn đấu trở thành một thành phố đáng sống, môi trường xanh, sạch, dịch vụ tiện ích, đời sống nhân văn, chất lượng và bền vững.