Chấm thi 30 ý tưởng, dự án vào vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố năm 2025

"Tái sinh áo dài - Thiết kế từ len sợi Huế" là 1 trong 30 dự án khởi nghiệp tham gia vòng bán kết Cuộc thi

Cuộc thi được UBND TP. Huế tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần KNST cho thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Đây còn là dịp để lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án KNST tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Cuộc thi cũng là dịp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ tiếp cận và đồng hành cùng những dự án triển vọng, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác, thu hút thêm nguồn lực và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Phát biểu khai mạc vòng bán kết Cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo Cuộc thi nhấn mạnh, những năm qua, thành phố Huế luôn xác định KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là nền tảng, động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội. Cuộc thi KNST thành phố Huế được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay, trở thành điểm nhấn quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc nuôi dưỡng và phát huy tinh thần KNST, đồng thời góp phần gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng các doanh nghiệp, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Năm nay, bước sang năm thứ 10, Cuộc thi thu hút 94 hồ sơ đăng ký, cao nhất từ trước đến nay. Trên cơ sở kết quả vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 30 ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham gia vòng bán kết, những dự án hội tụ tính sáng tạo, khả năng thương mại hóa và giá trị xã hội rõ nét.

Tại vòng thi bán kết Cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành chấm thi để lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng bước vào vòng chung kết Cuộc thi. Dự kiến vòng chung kết và hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào tháng 10-11/2025.