Tập huấn kỹ năng cho các dự án vào vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo

Ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn KNĐMST quốc gia hướng dẫn kỹ năng thuyết trình đến đại diện các dự án tham gia Cuộc thi

Đây là năm thứ 10, Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP. Huế được tổ chức trong khuôn khổ Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025. Ngày 12 và 15/9, Sở KH&CN - cơ quan thường trực Cuộc thi đã tổ chức họp Hội đồng Giám khảo chấm vòng sơ khảo và chọn ra 30 ý tưởng, dự án khởi nghiệp trên tổng số 94 ý tưởng, dự án đăng ký tham gia.

Cuộc thi năm nay sẽ chấm điểm dựa trên 7 tiêu chí: Tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án; khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án; mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án; mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của ý tưởng, dự án mang lại; nguồn lực thực hiện gồm tính sẵn sàng mở rộng quy mô kinh doanh, thành lập doanh nghiệp sau khi tham gia cuộc thi; khả năng thuyết trình (đối với vòng bán kết, chung kết) và các tiêu chí khác.

Lớp tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng bán kết dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 tới, đồng thời giúp đại diện 30 ý tưởng, dự án thể hiện tốt một số tiêu chí chấm điểm của Cuộc thi, trong đó có khả năng thuyết trình ý tưởng, dự án, trả lời các câu hỏi của ban giám khảo tại cuộc thi... Tại đây, đại diện của 30 ý tưởng, dự án được nghe ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hướng dẫn chung về kỹ năng thuyết trình, hoàn chỉnh nội dung bài thuyết trình của các ý tưởng, dự án.

Năm nay, từ 30 ý tưởng, dự án tham gia vòng thi bán kết, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ chọn ra 15 ý tưởng, dự án vào vòng thi chung kết và sẽ có 13 giải thưởng được trao cho các ý tưởng, dự án đạt giải.