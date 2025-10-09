Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Các đại biểu, doanh nghiệp chia sẻ tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, việc kết nối và hợp tác giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng. Sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung sẽ là nền tảng để hình thành một mạng lưới hỗ trợ đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, bền vững và mang bản sắc riêng của vùng. Theo đó, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Huế 2025 tập trung kết nối các hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp với chuyên gia, đối tác góp phần đưa các doanh nghiệp khởi nghiệp vươn xa.

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển chia sẻ, Huế đang đứng trước nhiều cơ hội, vận hội mới. Các cơ chế chính sách, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cũng ngày càng được hoàn thiện tạo cơ hội cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng phát triển. Thông qua hoạt động lần này, Viện mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với sự tham gia của các trường, viện, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn và chính quyền… để có thể đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng thời kỳ vọng, Huế sẽ có nhiều hơn các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, doanh nghiệp di sản… góp phần để Huế phát triển nhanh và bền vững.

Không gian giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chuyên gia đã có những chia sẻ thảo luận xung quanh chiến lược trong việc hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên phạm vi quốc gia, giới thiệu các mô hình thực tiễn tiêu biểu. Ngoài ra tại phiên trao đổi chuyên môn, các đại biểu đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện về nâng cao năng lực cạnh tranh thương hiệu cho sản phẩm khởi nghiệp trong thời đại số.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố năm 2025 cũng tổ chức không gian giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của Huế.