6 doanh nghiệp Huế tham gia “Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2025”

HNN.VN - Từ ngày 12 đến 15/11, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2025 - Vietnam Foodexpo 2025.

Cơ hội để doanh nghiệp Huế tìm kiếm thị trường Xúc tiến thương mại với các địa phươngXúc tiến thương mại về phường, xã

 Sản phẩm của doanh nghiệp Huế thu hút khách tham quan

Vietnam Foodexpo 2025 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại nổi bật nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, cũng là diễn đàn quốc gia của ngành thực phẩm Việt Nam. Triển lãm quy tụ 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp đến từ gần 20 quốc gia/vùng lãnh thổ và các doanh nghiệp đến từ trên 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các sản phẩm tham gia triển lãm tập trung vào nhóm sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực; các loại máy móc, công nghệ chế biến thực phẩm tiên tiến, hiện đại.  

Tại triển lãm, những sản phẩm đặc trưng của vùng đất cố đô như: gia vị bún bò Huế, bánh lọc - nậm - ép, mì sợi rau củ hữu cơ, kẹo mè xửng, sâm Bố Chính và sản phẩm từ sâm, cà phê muối… được các doanh nghiệp giới thiệu đến khách tham quan. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố cũng đồng hành cùng doanh nghiệp Huế trong tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sản phẩm của Yes Hue tham gia tại triển lãm

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp chia sẻ, tham gia triển lãm, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng; tạo cơ hội kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp Huế với các nhà phân phối, đối tác trong và ngoài nước. Thông qua triển lãm, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng được hỗ trợ xúc tiến, tìm kiếm thị trường, đối tác tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của Huế.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, các doanh nghiệp còn tham gia các chương trình kết nối giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu quốc tế theo hình thức 1:1.

Quỳnh Chi
xúc tiến thương mạiTriển lãm Quốc tếCông nghiệp Thực phẩmViệt NamTp. Hồ Chí Minh
