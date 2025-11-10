Chuyên gia Canada cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm toàn cầu

Hình ảnh minh hoạ ống xét nghiệm đựng mẫu bệnh phẩm virus cúm gia cầm. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Các chuyên gia Canada dẫn số liệu tại Australia, hơn 410.000 ca bệnh được xác nhận trong phòng thí nghiệm trên khắp đất nước, đánh dấu năm có số ca cúm cao kỷ lục thứ hai liên tiếp. Vào cuối tháng 10, các quan chức y tế Vương quốc Anh thông báo mùa cúm đã đến sớm hơn một tháng so với thông thường, với số ca bệnh cao gấp 3 lần so với năm ngoái, trong bối cảnh dự đoán về một “mùa cúm kéo dài và dai dẳng”.

Cúm cũng đã xuất hiện sớm ở một số khu vực châu Á, bao gồm cả Nhật Bản, nơi đã tuyên bố dịch cúm và đóng cửa nhiều trường học trên cả nước. Tiến sĩ Jesse Papenburg, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Montreal và Trung tâm Y tế Đại học McGill, cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp số ca cúm được phát hiện ở Nam bán cầu cao hơn mức trung bình.

Trong khi đó, tại Canada, dữ liệu liên bang công bố ngày 7/11 cho thấy khoảng 2% xét nghiệm trên toàn quốc có kết quả dương tính với cúm, chưa đạt ngưỡng 5% để Canada tuyên bố dịch cúm theo mùa, nhưng đây là một sự gia tăng đáng kể so với vài tuần trước đó. Các chuyên gia cảnh báo Canada có thể phải đối mặt với một mùa cúm khó khăn hơn cả năm 2024, năm ghi nhận mùa cúm tồi tệ nhất trong một thập kỷ.

Theo các nhà nghiên cứu, chủng H3N2 đột biến có thể là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát sớm này. Đây là một chủng cúm A thường được biết đến với các ca nhiễm trùng nặng hơn, đặc biệt là ở người cao tuổi. Nhưng điều đặc biệt đáng lo ngại trong năm nay là những đột biến mới nhất này đang làm gia tăng khoảng cách giữa loại virus này và vaccine cúm hiện có.

Tiến sĩ Danuta Skowronski, trưởng nhóm dịch tễ học về cúm và các tác nhân gây bệnh đường hô hấp mới nổi tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh British Columbia cho biết mặc dù phân nhóm H3N2 này không thay đổi nhiều trong nhiều năm, nhưng gần đây nó bắt đầu cho thấy những thay đổi cấu trúc rõ rệt hơn khi lan sang các nước phía Bắc, điều này có thể đồng nghĩa với việc nó có thể "không phù hợp" với vaccine mới nhất hiện nay. Tiến sĩ Skowronski cảnh báo nhiều khả năng thế giới sẽ chứng kiến một đại dịch bùng phát do loại virus đột biến này, điều đang diễn ra tại Anh và Nhật Bản.

Các chuyên gia cũng cảnh báo sau trẻ em, người trên 60 tuổi thường là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất, đồng thời kêu gọi người cao tuổi tiêm chủng vaccine cúm cùng các loại vaccine theo mùa khác để ngăn ngừa các ca bệnh nặng.