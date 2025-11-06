Nguy cơ dư cung khiến giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp

Giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cả dầu Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn đều ghi nhận mức giảm giá hàng tuần khoảng 2% khi các nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới tăng sản lượng.

Giá dầu giảm trong hầu hết các phiên giao dịch tuần qua, khi nhà đầu tư lo ngại nguy cơ dư cung "vàng đen". Giá giảm hơn 1% trong phiên 5/11, chốt ở mức thấp nhất trong hai tuần. Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giảm 92 xu Mỹ, tương đương 1,43%, xuống còn 63,52 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 96 xu Mỹ, tương đương 1,59%, xuống còn 59,6 USD/thùng.

Còn trong phiên cuối tuần qua 7/11, giá dầu Brent đóng cửa ở mức 63,63 USD/thùng, tăng 25 xu Mỹ, hay 0,39%. Giá dầu WTI đóng cửa ở mức 59,75 USD/thùng, tăng 32 xu Mỹ, hay 0,54%.

Phiên 3/11 là phiên duy nhất giá dầu tăng, khi thị trường đang cân bằng giữa kế hoạch điều chỉnh sản lượng mới nhất của các nhà sản xuất lớn với những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trong năm sau. Giá dầu Brent tăng 12 xu (tương đương 0,2%) lên chốt phiên ở mức 64,89 USD/thùng, còn giá dầu WTI cũng tăng 7 xu (0,1%) và khép phiên ở mức 61,05 USD/thùng.

Động thái của Nhà Trắng trong việc siết chặt việc mua dầu thô của Nga đã khiến tập đoàn giao dịch dầu mỏ Gunvor Group rút lại lời đề nghị mua lại các tài sản quốc tế của dầu khí Lukoil (Nga). Số phận của các tài sản này, bao gồm cổ phần tại các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng, vẫn chưa rõ ràng. Các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo rằng các biện pháp hạn chế mới nhất của Mỹ đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga đang bắt đầu tác động đến thị trường, đặc biệt là dầu diesel, với giá đã tăng vọt trong những ngày gần đây.

Bà Helima Croft, Trưởng chiến lược hàng hóa tại RBC Capital, cũng cho rằng Nga tiếp tục là “ẩn số lớn” về nguồn cung, sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong khuôn khổ xung đột tại Ukraine. Bà Croft nhận định, có nhiều lý do để Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, thận trọng, nhất là khi triển vọng cung quý I/2026 còn bất ổn và nhu cầu được dự báo suy yếu.

Các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ đối với Nga và Iran đang làm gián đoạn nguồn cung cho các nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ phần nào cho thị trường toàn cầu. Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10/2025 tăng 2,3% so với tháng 9/2025 và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48,36 triệu tấn, trong bối cảnh công suất sử dụng cao tại các nhà máy lọc dầu ở quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tích trữ dầu của nước này dự kiến sẽ chậm lại, có khả năng làm mất đi sự hỗ trợ cho giá dầu.

Trong khi đó, nguồn cung từ cả trong và ngoài OPEC+, cuối tuần trước đã quyết định sẽ tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12/2025, nhưng tạm dừng tăng thêm trong quý đầu tiên của năm sau, do lo ngại tình trạng dư cung. Mặc dù khối lượng dầu tăng đang bắt đầu được thấy ở các tàu chở dầu, nhưng các trung tâm dự trữ chính vẫn chưa cảm nhận được tác động. Dự trữ dầu của Mỹ kết thúc tháng 10/2025 thấp hơn so với đầu tháng.

Nhà phân tích Tony Sycamore của IG Markets cho biết, sự sụt giảm giá dầu là do lượng tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 5,2 triệu thùng trong tuần trước, gây lo ngại về tình trạng dư cung. Ông nói thêm rằng điều này càng trầm trọng hơn khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ dài nhất trong lịch sử vẫn đang diễn ra, tiếp tục làm cản trở hoạt động kinh tế.

Trước đó, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng 5,2 triệu thùng trong tuần trước, lên 421,2 triệu thùng — cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 603.000 thùng của giới phân tích. Tuy nhiên, tín hiệu cho thấy nhu cầu xăng tại Mỹ cao hơn dự kiến đã giúp giá dầu không giảm sâu. Dự trữ xăng của Mỹ trong tuần trước giảm 4,7 triệu thùng, xuống còn 206 triệu thùng, trong khi giới phân tích chỉ dự báo mức giảm 1,1 triệu thùng.

Còn theo báo cáo triển vọng năng lượng thường niên của tập đoàn dầu khí lớn của Pháp TotalEnergies, tập đoàn dự kiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng cho đến năm 2040 trước khi giảm dần do lo ngại về an ninh năng lượng và thiếu sự phối hợp chính trị làm chậm nỗ lực cắt giảm khí thải.

Trong tuần tới, các nhà giao dịch sẽ xem xét một loạt báo cáo, trong đó có các báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC, để có thêm thông tin chi tiết về cán cân cung-cầu khi sắp kết thúc năm.

Gần đây, IEA đã nâng mức dự báo nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2025 và 2026, trong bối cảnh sản lượng dầu của OPEC+ gia tăng. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố hồi tháng 10/2025, IEA dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng 3 triệu thùng/ngày, lên 106,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, và tăng 2,4 triệu thùng/ngày vào năm tới.