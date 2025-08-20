  • Huế ngày nay Online
Rà soát, chủ động các phương án ứng phó với thiên tai

HNN.VN - Sáng 22/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự về công tác phòng, chống bão lụt.

 Lực lượng vũ trang phối hợp giúp dân hàn khẩu tuyến đê bao bị vỡ do thiên tai  

Buổi họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu TP. Huế tới 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.  

Tại buổi họp, các đơn vị thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã lưu ý về tình hình thiên tai; một số kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025; công tác tuyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai; dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm; tình hình hồ chứa nước; các phương án đảm bảo thông tin liên lạc…

Các đơn vị thành viên và các địa phương cũng đã đề xuất, kiến nghị, tập trung tháo gỡ những tồn tại, khó khăn hiện nay trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2025; những lưu ý về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể thuộc thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, không để bị động, bất ngờ, không để gián đoạn trong công tác ứng phó với thiên tai.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì tại điểm cầu Huế 

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để sẵn sàng hoạt động, bảo đảm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn được vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Khẩn trương rà soát phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án, kịch bản ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bão, vận hành hồ chứa nước; trước mắt là các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan chủ trì, tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về công tác phòng chống thiên tai) trước 5/9/2025.

ANH PHONG
