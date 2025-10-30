Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 30/10, Liên hợp quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những nguy cơ hạt nhân hiện nay, đồng thời nhấn mạnh các vụ thử hạt nhân không được phép tái diễn

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq nêu rõ: “Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhiều lần khẳng định nguy cơ hạt nhân hiện nay hiện đã ở mức báo động cao và mọi hành động có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang, với hậu quả thảm khốc cần phải được ngăn chặn. Chúng ta không bao giờ được quên di chứng khủng khiếp của hơn 2.000 vụ thử vũ khí hạt nhân trong 80 năm qua. Việc thử nghiệm hạt nhân không bao giờ được phép tiến hành trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội nối lại các vụ thử hạt nhân sau 33 năm tạm dừng. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 30/10, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị nối lại các vụ thử hạt nhân với lý do “các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm” và Washington cũng nên hành động tương tự.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Nhà Trắng sẽ công bố các địa điểm thử nghiệm và nước Mỹ vẫn kiên định với mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Theo công ty phần mềm quốc phòng Govini, việc Mỹ đầu tư vào vũ khí và thử nghiệm hạt nhân có thể đem lại lợi ích cho các công ty như Honeywell International, BWX Technologies, Chugach Alaska Corp, Jacobs Solutions cũng như nhiều công ty khác chuyên về lĩnh vực xây dựng, vận hành, hỗ trợ các địa điểm thử nghiệm hạt nhân và các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Nga chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ về việc thay đổi lập trường và lưu ý lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân vẫn đang có hiệu lực.

Ông cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: “Nếu một nước nào đó từ bỏ lệnh hoãn thử hạt nhân, Nga sẽ hành động tương tự.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và tuân thủ lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc Mỹ nối lại các vụ thử hạt nhân là bước thụt lùi và có thể gây ra mối đe dọa cho hòa bình, an ninh quốc tế.

Thư ký Điều hành Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) Robert Floyd tuyên bố mọi vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân nổ sẽ gây tổn hại cho các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như cho hòa bình và an ninh quốc tế.

Ông nhấn mạnh hệ thống giám sát của CTBTO luôn sẵn sàng phát hiện mọi vụ thử vũ khí hạt nhân nổ và cung cấp dữ liệu cho các quốc gia thành viên của CTBT.

Ngoài ra, quan chức này cũng nêu rõ: “Thời điểm phức tạp và đầy thách thức này là cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau hành động trên cơ sở bình đẳng, hướng tới việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện và mục tiêu chung về một thế giới không còn các vụ thử vũ khí hạt nhân”./.