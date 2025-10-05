Khai mạc “Ngày hội Thương mại điện tử”

Doanh nghiệp chia sẻ tại Ngày hội Thương mại điện tử

Quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và startup tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử, Hue E-Commerce Day 2025 chia sẻ cơ hội kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các ngành dịch vụ bất động sản, du lịch và y tế, ngành F&B.

Thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam và Huế cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. Tuy nhiên, song hành cùng cơ hội, doanh nghiệp đối mặt không ít thách thức để bắt nhịp và phát triển bền vững.

Ông Cao Quốc Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chia sẻ: "Hue E-Commerce Day 2025 được tổ chức năm thứ 3 tại Huế. Khác với những lần tổ chức trước đó, Hue E-Commerce Day 2025 tập trung vào những lĩnh vực được quan tâm như: bất động sản, y tế, F&B. Từ những câu chuyện thực tiễn, những mô hình kinh doanh thành công, doanh nghiệp tham dự sẽ có thêm nhiều ý tưởng để phát triển, nhiều liên kết chiến lược được hình thành".

Ngoài chia sẻ các cơ hội và thách thức, các chuyên gia cũng nhấn mạnh nhiều lưu ý quan trọng khi doanh nghiệp và startup tham gia kinh doanh trên các nền tảng số, đặc biệt trong ba lĩnh vực đặc thù: y tế, F&B và bất động sản. Trong đó, với lĩnh vực y tế, doanh nghiệp cần đặc biệt tuân thủ các quy định pháp lý về quảng cáo, chứng nhận chất lượng sản phẩm và bảo mật thông tin khách hàng. Với ngành F&B, việc xây dựng thương hiệu uy tín và trải nghiệm khách hàng là yếu tố then chốt; ngoài ra cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và dịch vụ hậu mãi. Trong lĩnh vực bất động sản, chuyên gia cũng lưu ý về minh bạch thông tin, pháp lý dự án và uy tín chủ đầu tư.