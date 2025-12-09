Mỗi nông dân là một chiến sĩ trên mặt trận chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam...

Tại điểm cầu ở Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn và Chủ tịch HND thành phố Nguyễn Chí Quang chủ trì. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Thường trực HND thành phố, các xã, phường, các đơn vị thuộc HND thành phố và đại diện các hộ nông dân, hợp tác xã tiêu biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Do đó, cần tập trung thảo luận, đối thoại về các vấn đề cơ chế, chính sách để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp; giải pháp thúc đẩy cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, phát huy vai trò của người nông dân trong hội nhập quốc tế. Mỗi nông dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số…”.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành và đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Huế

Theo ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 nhằm tạo cơ sở tổng kết để xây dựng chính sách, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025- 2030).

Tại điểm cầu TP. Huế, theo lãnh đạo HND thành phố, địa phương đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng triển khai chính sách hợp tác, liên kết trong sản xuất, gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế ưu đãi về đất, thuế cho doanh nghiệp nông nghiệp do nông dân làm chủ; ưu tiên tín dụng xanh cho nông dân ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận nguồn lực và chuyển đổi số… Nhiều lượt ý kiến trao đổi, chia sẻ, thảo luận về các chủ đề liên quan, trong đó tập trung nhiều nhất vào các vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; về tổ chức mô hình sản xuất, liên kết và tiêu thụ nông sản; về cải cách khơi thông nguồn lực tài nguyên, đất đai, lao động…

Qua hội nghị, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của nông dân, hợp tác xã, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hội nghị cũng là cơ sở thực tiễn để góp phần xây dựng nội dung Dự thảo Văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2025- 2030) của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.