Huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm sạch môi trường sau lũ

HNN.VN - Ngày 30/10, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ tại một số khu vực công cộng trên địa bàn thành phố.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Đông Ba

Tại chợ Đông Ba, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận sự chủ động của Ban Quản lý chợ, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, tổng vệ sinh toàn khu vực, đảm bảo sớm đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải ngay sau khi nước rút; sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất, đảm bảo cảnh quan đô thị xanh -sạch - đẹp. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh việc vệ sinh tại các khu vực công cộng như chợ, trường học, trạm y tế phải được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”; đồng thời tổ chức tiêu độc, khử khuẩn môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh sau mưa lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đơn vị dọn đến đâu, gọn đến đó, có phương án thu gom rác, khử khuẩn kịp thời, không để phát sinh ô nhiễm môi trường. “Việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa góp phần phục hồi nhanh các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Tinh thần chung của lãnh đạo thành phố là huy động tối đa lực lượng, phương tiện và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị để nhanh chóng phục hồi sau mưa lũ, quyết tâm vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

Cùng với đó, thành phố kêu gọi sự chung tay của người dân trong công tác vệ sinh môi trường: Không đổ, tập kết rác bừa bãi ra đường khi nước chưa rút, không xả rác xuống sông, mương, cống để tránh ô nhiễm và gây khó khăn cho thu gom. Tập kết rác đúng nơi, đúng thời gian, theo hiệu lệnh hoặc lịch thu gom tại khu dân cư. Chủ động dọn dẹp khu vực trước nhà, giữ vệ sinh nơi ở, góp phần làm sạch môi trường chung.

Văn Bốn
