Không để dân đói rét, thiếu nước sạch và chăm sóc y tế sau lũ

Trưa 29/10, các vùng thấp trũng vẫn còn ngập. Ảnh P. Thắng

Tập trung khôi phục các công trình hạ tầng dân sinh thiết yếu

Sáng 29/10, Chủ tịch UBND thành phố có Công điện khẩn, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, cán bộ, nhân viên tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời, tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công điện cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân tại các vùng bị thiệt hại. Bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau; hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ưu tiên cao nhất việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học…

Tập trung khôi phục các công trình hạ tầng dân sinh thiết yếu, giao thông, thủy lợi…; hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai; tập trung kiểm tra, khắc phục ưu tiên cung cấp điện, bảo đảm thông tin liên lạc, giao thông… thông suốt; có giải pháp khắc phục chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026…, đồng thời, thống kê, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND thành phố để tổng hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền; đánh giá kỹ lưỡng tác động của các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đến năng lực tiêu thoát lũ trên địa bàn để có giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời, phù hợp.



Sạt lở ở bờ biển xã Vinh Lộc. Ảnh: HỮU PHÚC

Hiện nay, trên địa bàn 32 xã/phường còn ngập sâu, mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi hơn 2m; Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc và phường Hương Trà còn ngập từ 10cm - 20cm (đã thông xe), riêng đoạn qua địa bàn phường Phú Xuân, Thuận Hóa vẫn còn ngập sâu từ 30cm - 80cm. Toàn thành phố có hơn 44.507 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5m - 0,9m, có nơi từ 1m - 2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng, như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu…

Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8, tháng 9 và bão số 12, đã làm bờ biển trên địa bàn thành phố tiếp tục bị xói lở. Trong đó, đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1km. Bờ biển bị xâm thực sâu vào đất liền từ 50÷70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới.

Đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 2 km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 10÷30m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu. Tại đoạn tuyến đường nhựa vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (điểm đầu cách đầu cầu Tư Hiền khoảng 450m) bị sóng biển xâm thực, gây sạt lở nền 6 đường hiện trạng từ 0,5 đến 2m, dài khoảng gần 500m.

Thống kê sơ bộ, trên địa thành phố đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như: xã Khe Tre có 17 điểm; 2 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49 ở xã Bình Điền; 6 điểm sạt lở trên trục đường Hồ Chí Minh; cao tốc La Sơn Tuý Loan sạt lở ta luy dương tại Km12+300; Quốc lộ 49A đi từ trung tâm thành phố Huế đi A Lưới sạt lở nhiều điểm…

Để khắc phục hậu quả, bên cạnh nguồn lực tại địa phương, TP Huế cần được hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn lương khô, 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất Benkocid phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ; 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50 ngàn liều vắc xin lở mồm long móng; 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm; 30 xuồng DT3 và DT6, 40 máy phát điện…

Bên cạnh đó, TP. Huế cũng cần hỗ trợ 800 tỷ đồng để thực hiện các dự án di dời khẩn cấp những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Cụ thể, di dời hơn 350 hộ dân tại tuyến đường Tỉnh lộ 14b và đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc thôn 2, thôn 3), khu vực đèo số 5, khu vực ven sông Tả Trạch (thôn Xuân Phú, thôn Đa Phú) trên địa bàn xã Khe Tre; 18 hộ tại thôn Châu Ê (P. Thủy Xuân); xây dựng mới cầu Lê Nô (thôn 3, xã Khe Tre) đang bị hư hỏng nặng trong đợt mưa từ 25-28/10.

TP. Huế cũng cần hỗ trợ xử lý khẩn cấp khẩn cấp các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng, gồm: Kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (P. Thuận An) bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1 km; kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Vinh Lộc dài 2 km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 10÷30m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu; kè chống sạt lở 2 bên bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Lê Nô đến cuối thôn Xuân Phú, xã Khe Tre...

Để nâng cao hiệu quả cắt giảm lũ cho vùng hạ du sông Hương, TP. Huế đề xuất Bộ Nông nghiệp & Môi trường nghiên cứu, sớm cho nâng cao trình tích nước Tả Trạch lên khoảng hơn 1m. Đồng thời, triển khai xây dựng hồ Ô Lâu Thượng trên địa bàn P. Phong Điền nhằm hạn chế ngập lụt khu vực hạ du sông Ô Lâu thuộc P. Phong Dinh – TP. Huế và xã Nam Hải Lăng – Quảng Trị.