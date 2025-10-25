Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải

Đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc trong ngày 23/10

Từ ngày 21-23/10/2025, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn, mực nước các sông dâng cao kết hợp triều cường ven biển, đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở rất nặng với chiều dài khoảng 500m, xâm thực sâu vào đất liền từ 10-15m, có nơi đến 20m và đã xói lở trực tiếp đến tuyến đường giao thông từ 0,5-2m, đây là tuyến đường duy nhất đi vào khu vực dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải) hiện có 63 hộ với 190 khẩu đang sinh sống.

Hiện nay, sóng biển đang dâng cao và có nguy cơ tiếp tục xói lở lan rộng gây hư hỏng, đổ sụp tuyến đường và chia cắt toàn bộ khu dân cư Hải Bình, thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đang sinh sống trong khu vực và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Quyết định định được ban hành, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể sau đây để ngăn chặn bước đầu nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra tại khu vực bờ biển. Huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó. Huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định để thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở bước đầu nhằm hạn chế sạt lở, chia cắt tuyến đường giao thông khi có mưa, bão lũ.

Bên cạnh đó, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực; tăng cường thông tin, truyền thông để du khách biết về nguy cơ diễn biến sạt lở bờ biển, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Thường xuyên cập nhật tình hình sạt lở và mức độ ảnh hưởng báo cáo về UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường các Sở, ban, ngành để theo dõi, chỉ đạo; nghiêm cấm du khách tắm biển tại khu vực đang sạt lở.

Xã Phú Lộc khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố tạm thời

UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển nêu trên, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, thống nhất phương án. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thẩm định, thống nhất phương án để xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển nêu trên. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành và các đơn vị liên tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để xử lý khẩn cấp.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, ngay sau khi xảy ra tình trạng sạt lở, địa phương đã triển khai các biện pháp khẩn trương gia cố tạm thời. Địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện, đổ đá gia cố các vị trí sạt lở, hạn chế tình trạng sạt lở thêm ở đoạn xung yếu.