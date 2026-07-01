Hưởng ứng Ngày Quốc tế không sử dụng túi ni-lông: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các nhà bán lẻ

Lễ phát động Chiến dịch "Ngày không sử dụng túi ni-lông tại Việt Nam". (Ảnh: VT)

Sáng 3/7, tại trung tâm thương mại GO! Thăng Long (Hà Nội), Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường phối hợp với Sở Công thương thành phố Hà Nội và các đối tác phát động tổ chức Chiến dịch "Ngày không sử dụng túi ni-lông tại Việt Nam" tại các thành viên Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi ni-lông.

Chiến dịch có sự đồng hành của Unilever Việt Nam, Hanns Seidel Foundation Việt Nam,Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE), Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và đặc biệt là sự tham gia của hệ thống các nhà bán lẻ bao gồm: Central Retail Việt Nam, LOTTE MART Việt Nam, AEON Việt Nam, MM Mega Market và TH true mart.

Rác thải nhựa và túi ni-lông đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường sống của chúng ta. Một thống kê về túi ni-lông chỉ ra rằng trung bình túi ni-lông chỉ được sử dụng trong 12 phút nhưng phải mất một thời gian dài lên đến 500 năm để phân hủy. Chỉ một tỷ lệ nhỏ rác thải nhựa được tái chế, phần lớn kết thúc vòng đời trong các bãi chôn lấp hoặc bị thải vào tự nhiên.

Hằng năm, khoảng 430 triệu tấn nhựa được tạo ra trên toàn thế giới và con số này được dự đoán là tăng gấp 3 vào năm 2026.

Phát biểu tại Lễ phát động Ngày không sử dụng túi ni-lông tại Việt Nam năm 2026 do Central Retail chủ trì, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường chia sẻ, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các nhà bán lẻ, cần bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong cả mô hình kinh doanh và hành vi tiêu dùng.

Việc giảm sử dụng túi ni-lông dùng một lần, khuyến khích khách hàng mang theo túi mua sắm tái sử dụng, tăng cường phân loại rác tại nguồn, cũng như thu hồi và tái chế bao bì sau sử dụng là những giải pháp quan trọng để khép kín vòng đời sản phẩm, tạo dựng một hệ sinh thái tiêu dùng bền vững.

Thông tin tại sự kiện, ông Chalermchai Pornsiripiyakool, Phó Chủ tịch Đối ngoại quốc tế và Trách nhiệm xã hội tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, Central Retail Việt Nam đã hoàn thành chuyển đổi 100% túi nhựa tại quầy thanh toán sang túi phân hủy sinh học và hơn 90% bao bì tại quầy Deli sang bao bì thân thiện với môi trường trên toàn hệ thống siêu thị.

"Đây là cam kết của chúng tôi trong việc giảm rác thải nhựa và đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Chúng tôi tin rằng việc phối hợp tổ chức Ngày không sử dụng túi ni-lông tại Việt Nam năm 2026 sẽ góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng", đại diện Central Retail nhấn mạnh.

Hiện nay, bên cạnh Central Retail Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức và doanh nghiệp chủ động triển khai các sáng kiến đa dạng nhằm giảm thiểu túi ni-lông dùng một lần và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

MM Mega Market Việt Nam là một trong những nhà bán lẻ tiên phong thực hiện các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Từ năm 2019, doanh nghiệp đã ngừng cung cấp túi ni-lông tại quầy thanh toán trên toàn hệ thống, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng túi cá nhân, tái sử dụng thùng carton và tăng cường các hoạt động thu gom, tái chế chất thải.

Trong khi đó, cũng từ năm 2019, LOTTE MART Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu giảm thiểu chất thải nhựa. Những năm qua, doanh nghiệp đã liên tục triển khai nhiều sáng kiến và chương trình khuyến khích tiêu dùng xanh, đồng thời không ngừng cải tiến hoạt động vận hành theo hướng thân thiện với môi trường.

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng bền vững và giảm thiểu rác thải nhựa, song song với việc sử dụng 100% túi ni-lông đạt chứng nhận “Nhãn sinh thái Việt Nam” tại tất cả các trung tâm, siêu thị, AEON Việt Nam cung cấp đa dạng lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường như các loại túi dùng nhiều lần và triển khai nhiều sáng kiến như Dịch vụ thuê túi, Quầy thanh toán không sử dụng túi ni-lông và Ngày không dùng túi ni-lông hằng tháng. Trong thời gian tới, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến này, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 80% giao dịch của khách hàng thành viên không sử dụng túi ni-lông.

Với triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên", Tập đoàn TH bền bỉ triển khai các giải pháp giảm nhựa dùng một lần và thúc đẩy thu gom - tái chế bao bì sau sử dụng. Trong giai đoạn 2024-2026, hơn 21 nghìn tấn vỏ hộp sữa TH đã được tập đoàn thu gom đưa trở lại chu trình tái chế. Đây cũng là một phần trong chiến lược xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn mà Tập đoàn TH kiên trì theo đuổi.

Với trọng tâm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các nhà bán lẻ, Ngày không sử dụng túi ni-lông tại Việt Nam năm nay mang đến chuỗi hoạt động trực quan, dễ tiếp cận và giàu tính tương tác dành cho người tiêu dùng. Nổi bật là hội thảo tái chế tại GO! Thăng Long; hoạt động chụp ảnh check-in xanh và tham gia mini game tại TH True Mart Hoàng Quốc Việt và Chu Huy Mân; chương trình trả lời câu hỏi về chủ đề rác thải nhựa tại AEON Long Biên; cùng hoạt động tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm túi mua sắm dùng nhiều lần tại LOTTE MARTs Tây Hồ.

Đặc biệt, Hội thảo “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các nhà bán lẻ” sẽ được Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường phối hợp với Hanns Seided Foundation Việt Nam và các đối tác đồng hành tổ chức vào cuối tháng 7/2026 nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tổng kết những kết quả đạt được của Ngày không sử dụng túi ni-lông tại Việt Nam cũng như trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các nhà bán lẻ tại Việt Nam.

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