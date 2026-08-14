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ClockThứ Hai, 17/08/2026 14:47

Làn sóng sử dụng tác nhân AI trong doanh nghiệp đang tăng lên

Năm 2026 đánh dấu nhiều bước chuyển mới trong giới công nghệ, khi các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent) chuyển dịch dần mạnh mẽ từ các dự án thí điểm sang triển khai thực tế trên quy mô doanh nghiệp.

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Việc ứng dụng AI giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu then chốt, trong đó có mở rộng các dòng doanh thu mới. (Ảnh minh họa có sử dụng AI) 

Công ty NVIDIA đã khảo sát hơn 3.200 doanh nghiệp toàn cầu cho thấy 64% tổ chức đã đưa AI vào quy trình vận hành trực tiếp. Ngành viễn thông đang dẫn đầu mức độ ứng dụng AI tự chủ (Agentic AI) với tỷ lệ 48%, tiếp theo là lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng đạt 47%.

Mục tiêu chính của các doanh nghiệp khi ứng dụng AI tập trung vào ba trụ cột là tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao năng suất lao động và mở rộng các dòng doanh thu mới. Thực tế cho thấy các tác nhân AI tự hành hiện nay giúp tạo ra những “tư vấn viên” ảo trả lời câu hỏi đơn thuần, cũng như thiết lập hệ thống có khả năng lập kế hoạch cho các tác vụ đa bước, đưa ra gợi ý quyết định dựa trên điều kiện thực tế của công việc.

Mặc dù tiềm năng giá trị hằng năm mà các tác nhân AI có thể mang lại được ước tính lên tới 2,6 đến 4,4 nghìn tỷ USD, nhưng lộ trình tiến tới lợi nhuận vẫn đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật và chi phí.

Một trong những yếu tố khiến doanh nghiệp còn e dè là chi phí vận hành tăng vọt ngoài dự kiến do việc ứng dụng AI đòi hỏi hoạt động liên tục 24/7, tiêu tốn đáng kể tài nguyên hệ thống và làm tăng chi phí sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chưa có lộ trình cụ thể, dẫn đến việc thiếu các chỉ số đo lường hiệu quả. Các rủi ro về bảo mật cũng nảy sinh khi tác nhân tự hành có thể diễn đạt sai mục tiêu, vi phạm chính sách hoặc truy cập không kiểm soát vào các hệ thống dữ liệu nhạy cảm mà không có rào cản bảo vệ phù hợp.

Để đối phó với những thách thức này, xu hướng chuyển dịch sang các hệ thống đa tác nhân đang trở nên phổ biến, nơi các tác nhân chuyên biệt phối hợp dưới một sự điều phối trung tâm để hoàn thành các quy trình phức tạp.

Đồng thời, vai trò của mô hình mã nguồn mở cũng được khẳng định là trọng tâm chiến lược khi có tới 85% doanh nghiệp đánh giá đây là yếu tố quan trọng để tùy chỉnh mô hình theo dữ liệu đặc thù và kiểm soát chi phí.

Các doanh nghiệp cũng đang được khuyến nghị áp dụng chiến lược mô hình phân cấp, sử dụng các mô hình chi phí thấp cho các tác vụ định kỳ và dành các mô hình cao cấp cho các quyết định quan trọng nhằm cắt giảm 40-60% chi phí hạ tầng.

Sự xuất hiện của “AI vật lý” trong việc điều phối robot và cảm biến theo thời gian thực cùng với việc hình thành các vai trò nhân sự mới như kiến trúc sư tác nhân hay chuyên gia giám sát đang định hình lại cấu trúc của doanh nghiệp hiện đại.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt chuyên gia AI cùng với những vấn đề về nền tảng dữ liệu chưa được cấu trúc hóa vẫn là những trở ngại lớn, buộc các doanh nghiệp phải đầu tư vào các nền tảng điều phối có tính quản trị cao.

https://nhandan.vn/lan-song-su-dung-tac-nhan-ai-trong-doanh-nghiep-dang-tang-len-post982399.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Làn sóngsử dụngtác nhânAI
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