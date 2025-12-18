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ClockThứ Sáu, 03/07/2026 11:26

Bão số 1 (Maysak), giật cấp 10, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa

Sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak.

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Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5 giờ ngày 3/7. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới) 

Do ảnh hưởng của bão, dự báo ở vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo do điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Tác động đối với khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Khu vực phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

https://nhandan.vn/bao-so-1-maysak-giat-cap-10-tren-vung-bien-phia-tay-bac-dac-khu-hoang-sa-post973169.html?gidzl=SjxgLOwo5mDmm-DLWQyM0Nd5wrAUearIOfYx1vpnIr9ioBnGaFL1K3-Jub36hXvLEiI_KcB9NyLXYh8Q0G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
vùng biểnphía tây bắcđặc khuHoàng Sa
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