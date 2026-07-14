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Thuận Hóa phát động hỗ trợ hộ nghèo, lan tỏa tinh thần sẻ chia

HNN.VN - Sáng 16/7, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức chương trình phát động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm huy động nguồn lực xã hội chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

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Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, hiện trên địa bàn còn 7 hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, địa phương tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, sửa chữa nhà ở, đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị trực tiếp theo dõi, đồng hành cùng từng hộ nhằm giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Thị Thanh Bình đã công bố thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái bằng những hành động thiết thực, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hưởng ứng chương trình phát động, đại diện các doanh nghiệp và nhà hảo tâm khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Ban tổ chức cũng công bố danh sách 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ và trao bảng tượng trưng nguồn kinh phí dành cho chương trình.

Chương trình không chỉ góp phần huy động thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, các tổ chức và Nhân dân, phường Thuận Hóa kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thuận hoáhộ nghèohỗ trợ
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