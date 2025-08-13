Doanh nghiệp Việt xây dựng ‘hộ chiếu xanh’ xuất khẩu vào thị trường Halal

Thị trường Halal (sản phẩm người tiêu dùng Hồi giáo có thể sử dụng mà không vi phạm các quy tắc tôn giáo) đang mở ra một cánh cửa lớn với nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết, nhưng cũng là thị trường đòi hỏi những tiêu chuẩn rất khắt khe, từ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm đến kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đạt chứng nhận Halal trong lĩnh vực kho và chiếu xạ giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng hàng hoá sang thị trường các nước Hồi giáo

Theo Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn Cognitive Market Research, thị trường Halal toàn cầu đạt quy mô khoảng 2.548 tỷ USD trong năm 2024 và dự kiến tăng trưởng trung bình 9,9% mỗi năm trong giai đoạn từ 2024 đến 2031. Đây không chỉ là thị trường dành riêng cho các quốc gia Hồi giáo mà còn đang trở thành một chuẩn mực chất lượng được các hệ thống phân phối quốc tế ưa chuộng nhờ tính an toàn, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Nắm bắt cơ hội, ngày càng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản và thủy sản của Việt Nam chú trọng đầu tư vào tiêu chuẩn Halal nhằm tiếp cận các thị trường giàu tiềm năng như Trung Đông, Malaysia, Indonesia hoặc khu vực Bắc Phi.

Theo bà Nguyễn Kim Hậu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy đặc sản Seaspimex Việt Nam, tiêu chuẩn Halal không chỉ cần thiết để sản phẩm được chấp nhận vào thị trường các nước Hồi giáo, mà đây còn là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng đóng hộp như cá ngừ, cá nục, thịt càng ghẹ… xuất khẩu đi những thị trường cao cấp, việc đạt chứng nhận Halal cho quy trình sản xuất trong nhà máy đã giúp đơn vị thuận lợi hơn trong chào hàng và mở rộng thị trường.

Trong khi đó, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh thị trường đang ngày càng khó tính, các doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm phải tìm những cánh cửa mới, đa dạng thị trường, đi vào những thị trường ngách nhưng tiềm năng.

“Doanh nghiệp của chúng tôi chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó đặc biệt là đạt chứng nhận Halal để chứng minh cho quy trình sản xuất minh bạch, an toàn của mình. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng chào hàng vào những thị trường uy tín, mở những cánh cửa mới, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa”, bà Lý Kim Chi nhấn mạnh.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của Luật Halal, bao gồm việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cho đến khâu bảo quản và vận chuyển sẽ giúp doanh nghiệp khai thác tối đa tiềm năng thị trường Hồi giáo, là cam kết rõ ràng về chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt trên toàn chuỗi cung ứng.

“Chiếu xạ là phương pháp hiệu quả để khử trùng, diệt khuẩn, côn trùng và các vi sinh vật gây hại, phù hợp với quy định an toàn của thị trường các nước Hồi giáo. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải tuân thủ quy trình sản xuất, vận chuyển nghiêm ngặt, không bị nhiễm hoặc nhiễm chéo các chất cấm. Như vậy, vừa phải đạt chứng nhận Halal cho sản phẩm, vừa phải đảm bảo chuỗi logistics, từ nguyên liệu đến sản xuất, vận chuyển, kiểm soát vi sinh, dịch hại và lưu trữ lạnh tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Halal, đòi hỏi doanh nghiệp phải hợp tác với đơn vị hậu cần có hệ sinh thái hậu cần chuyên biệt, được công nhận bởi các tổ chức Halal quốc tế”, ông Nguyên phân tích.

Nắm bắt xu hướng này, rất nhiều doanh nghiệp đã tích cực hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình theo tiêu chuẩn Halal. Theo đó, TOANPHAT Group (TPG) đã tiên phong xây dựng Trung tâm Logistics (Logistics Hub) với hai đơn vị là Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát (TPI) và Công ty Cổ phần Kho vận Toàn Phát (TPL).

Trung tâm này được đánh giá toàn diện theo các tiêu chuẩn Halal nghiêm ngặt từ vận chuyển, kiểm soát vi sinh và dịch hại đến lưu trữ lạnh, trong đó Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát đạt chứng nhận Halal cho dịch vụ xử lý chiếu xạ để kiểm soát vi sinh và dịch hại và hệ thống kho lạnh của Công ty Cổ phần Kho vận Toàn Phát đạt chuẩn lưu trữ Halal, góp phần giải quyết điểm nghẽn logistics mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải.

Ông Trần Văn Tân Cương, Tổng Giám đốc Công ty Halal Quốc gia Việt Nam cho biết, chứng nhận Halal mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như mở rộng thị trường, tăng uy tín, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo niềm tin với người tiêu dùng và cơ hội tăng doanh thu.

“Việc có những đơn vị tiên trong đạt chứng nhận Halal trong lĩnh vực kho và chiếu xạ như Toàn Phát không chỉ giúp đơn vị đảm bảo nhất quán trong kiểm soát chất lượng mà còn hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tốt hơn các thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt và tuân thủ quy định quốc tế”, ông Trần Văn Tân Cương cho biết thêm.

Thị trường Halal đòi hỏi nhiều hơn một sản phẩm đạt chuẩn, đó còn là cam kết về minh bạch, sạch và an toàn trên toàn chuỗi giá trị. Trong cuộc chơi toàn cầu, việc hoàn thiện chuỗi cung ứng Halal, trong đó logistics không chỉ giúp hàng Việt mở rộng thị trường Halal tiềm năng mà còn góp phần định vị chất lượng nông -thủy sản Việt Nam trên toàn cầu.