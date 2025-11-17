Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng đạt trên 64 tỷ USD, vượt kỷ lục năm 2024

Chế biến thủy sản xuất khẩu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 ước đạt 5,8 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước nhưng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Qua 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 64,01 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, xuất khẩu nông lâm thủy sản đến thời điểm này đã vượt con số kỷ lục của năm 2024 (62,4 tỷ USD).

Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 34,24 tỷ USD, tăng 15%; sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, tăng 16,8%; thủy sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 13,2%; lâm sản đạt 16,61 tỷ USD, tăng 5,9%...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2025 của Việt Nam ước đạt 3,92 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 44,45 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại nông lâm thủy sản tháng 11/2025 ước đạt 1,88 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước nhưng tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng năm 2025, thặng dư thương mại nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 19,55 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Về các mặt hàng chi biết, các mặt hàng nông sản có xu hướng tăng trưởng tích cực, cà phê, rau quả, hạt điều và hạt tiêu đều ghi nhận mức mở rộng đáng kể về giá trị xuất khẩu. Cà phê dẫn đầu với mức tăng rất mạnh cả về khối lượng và giá trị, đồng thời giá xuất khẩu bình quân cũng tăng gần 40%, phản ánh nhu cầu thị trường thế giới tăng cao.

Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu càphê 11 tháng năm 2025 đạt 1,4 triệu tấn với 7,88 tỷ USD, tăng 14,1% về khối lượng và tăng 59,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá càphê xuất khẩu bình quân đạt 5667,6 USD/tấn, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Đức, Italy và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 13,3%, 7,8% và 7,4%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu càphê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 26,1 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Inđônêxia với mức giảm 8,9%.

Rau quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, giá trị xuất khẩu tăng gần 20% nhờ nhu cầu mạnh từ thị trường Trung Quốc và sự mở rộng ở Hoa Kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả 11 tháng đạt 7,91 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hạt điều cũng tăng trưởng ấn tượng với giá trị tăng gần 20% dù sản lượng chỉ tăng nhẹ, cho thấy giá tăng là yếu tố chính thúc đẩy kim ngạch. Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt điều đạt 698,1 nghìn tấn với 4,76 tỷ USD.

Tương tự, hạt tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm nhưng lại có mức tăng giá xuất khẩu mạnh nhất trong các mặt hàng, giúp giá trị tăng tới hơn 23%. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã đạt 1,5 tỷ USD sau 11 tháng.

Nhìn chung các mặt hàng này đều được hưởng lợi từ giá quốc tế tăng, nhu cầu nhập khẩu ổn định hoặc mở rộng ở các thị trường lớn, qua đó tạo nên xu hướng tăng trưởng đồng đều và nổi bật trong cơ cấu xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản như: gạo, chè và cao su đều ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về khối lượng và giá trị xuất khẩu. Gạo giảm mạnh nhất khi cả sản lượng, giá trị và đặc biệt là giá xuất khẩu đều lao dốc, cho thấy áp lực cạnh tranh và sự biến động giá thế giới. Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo đạt 7,5 triệu tấn và 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng và giảm 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Chè cũng suy giảm đồng đều ở cả khối lượng và giá trị, phản ánh nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi mạnh ở các thị trường truyền thống. Cao su tiếp tục duy trì xu hướng giảm khi sản lượng xuất khẩu giảm gần 7% và giá trị cũng đi xuống dù giá bình quân tăng nhẹ, cho thấy sự thu hẹp về nhu cầu ở một số thị trường lớn. 11 tháng xuất khẩu cao su đạt 1,7 triệu tấn với 2,89 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 để có thể đạt khoảng 70 tỷ USD.

Trước việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng, ngành cũng triển khai hành động thích ứng với thuế quan mới với các nhóm giải pháp về thị trường, khoa học công nghệ, chính sách, ngoại giao kinh tế, chuỗi liên kết ngành hàng; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở cửa thị trường, gia tăng xuất nhập khẩu, nhất là với Hoa Kỳ./.