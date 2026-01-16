Huế và Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm IOC

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND thành phố Huế đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kêu gọi đầu tư, triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Phú Sơn - dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm quỹ đất chôn lấp, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh.

Nhà máy điện rác Phú Sơn do Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi đa cấp kết hợp phát điện, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn châu Âu. Dự án được khởi công ngày 16/11/2021, với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng; công suất xử lý 600 tấn rác/ngày đêm, tua-bin phát điện công suất 12MW, tỷ lệ chôn lấp sau xử lý dưới 7%. Nhà máy hoàn thành và vận hành chạy thử từ tháng 1/2024, hiện đang tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt của 33/40 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế.

Bên cạnh lĩnh vực xử lý rác thải, thành phố Huế cũng giới thiệu mô hình Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), với cơ chế vận hành, tích hợp và kết nối dữ liệu liên thông trên nhiều lĩnh vực như phản ánh hiện trường, giám sát an ninh trật tự, giao thông, môi trường, dịch vụ hành chính công… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao cách làm bài bản, đồng bộ của thành phố Huế trong xử lý rác thải sinh hoạt và xây dựng đô thị thông minh; đồng thời trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc lựa chọn công nghệ, mô hình đầu tư, nguồn lực tài chính cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh sau buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, thành phố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin với tỉnh Hà Tĩnh nhằm thúc đẩy triển khai các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt và phát triển đô thị thông minh theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, việc đầu tư các dự án xử lý rác thải và xây dựng đô thị thông minh cần được triển khai đồng bộ, lựa chọn công nghệ phù hợp, bảo đảm hiệu quả lâu dài, gắn với công tác quản lý, vận hành ổn định và bảo vệ môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, công tác xử lý chất thải rắn và phát triển đô thị thông minh luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; trong đó chú trọng hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường, hiệu quả đầu tư và lợi ích của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cảm ơn lãnh đạo thành phố Huế đã tạo điều kiện để đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm; đồng thời đánh giá cao cách làm bài bản, hiệu quả của thành phố Huế trong quản lý, đầu tư và vận hành các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt và phát triển đô thị thông minh.

Đồng chí Phan Thiên Định cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lựa chọn công nghệ, mô hình đầu tư và công tác quản lý, vận hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt và thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững tại mỗi địa phương.