Hoàn tất các bước quan trọng chuẩn bị bầu cử

Kiểm tra rà soát danh sách cử tri tại xã Phú Vinh

Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị quan trọng đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Toàn thành phố đã thành lập Ủy ban bầu cử thành phố gồm 34 thành viên; Ủy ban bầu cử tại 40 xã, phường với 660 thành viên; 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố; 228 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường và 676 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng thời hạn luật định, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Thành phố ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 9 đại biểu; 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 53 đại biểu; 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường để bầu 804 đại biểu. Việc phân chia khu vực bỏ phiếu được thực hiện phù hợp đặc điểm dân cư, điều kiện địa bàn, bảo đảm thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đến nay, 40/40 xã, phường đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ sở y tế.

Qua các vòng hiệp thương, thành phố lập danh sách chính thức 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 4 đơn vị bầu cử; 90 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại 14 đơn vị bầu cử; 1.343 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường để bầu 804 đại biểu.

Người dân xem danh sách cử tri tại các điểm niêm yết danh sách bầu cử

Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm tính đại diện, kế thừa và đổi mới. Trong 90 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố có 37 nữ (41,11%), 22 người dưới 40 tuổi (24,47%), 4 người dân tộc thiểu số (4,44%), 24 đại biểu tái cử; 58 người có trình độ trên đại học (64,44%). Đối với đại biểu Quốc hội, danh sách 14 người ở địa phương ứng cử có 8 nữ (57,14%), 4 người dưới 40 tuổi, 2 người dân tộc thiểu số.

Đến nay, toàn thành phố có khoảng hơn 1 triệu cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai từ ngày 3/2/2026 tại trụ sở UBND xã, phường và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư để cử tri kiểm tra, đối chiếu thông tin. Các địa phương tiếp tục rà soát biến động nhân khẩu, nhất là trong thời điểm sau tết Nguyên đán khi lượng người đi lại, du lịch tăng cao, nhằm bảo đảm không bỏ sót, không ghi trùng tên cử tri.

Công tác tuyên truyền được triển khai thống nhất từ thành phố đến cơ sở; việc ứng dụng công nghệ thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và định danh điện tử (VNeID) được phát huy trong lập danh sách cử tri. Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp liên quan bầu cử. Thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt 1 cho 1.200 người và dự kiến tiếp tục tập huấn trước ngày diễn ra bầu cử.