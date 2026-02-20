  • Huế ngày nay Online
Hàng chục ngàn lượt khách trải nghiệm Hội Xuân Huế Bính Ngọ 2026

HNN.VN - Sau hơn 10 ngày diễn ra, Hội Xuân Huế Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Bản sắc và Hội nhập” do UBND TP. Huế tổ chức đã bế mạc vào chiều 21/2 (mồng 5 tháng Giêng) tại công viên Lý Tự Trọng (đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân

Kéo dài từ ngày 10/2 đến ngày 21/2, Hội Xuân Bính Ngọ 2026 đã thu hút hàng chục ngàn người dân, du khách du xuân, trải nghiệm. Hội Xuân năm nay được tổ chức trải dài theo đôi bờ sông Hương với các điểm nhấn là công viên Lý Tự Trọng, khu vực Bia Quốc Học, công viên Thương Bạc… Mỗi không gian được trang trí, sắp đặt công phu nhằm giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nghệ nhân. Cùng với đó là các không gian trò chơi dân gian phục vụ nhu cầu trải nghiệm của người dân.

Để phục vụ Hội Xuân, Ban tổ chức đã trang trí hơn 281.000 cây hoa các loại. Theo ban tổ chức, Hội Xuân là hoạt động văn hóa thường niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Huế đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Dịp này, Ban tổ chức đã khen thưởng các tập thể, cá nhân cũng như các nghệ nhân có tác phẩm xuất sắc tham gia Hội Xuân.

N. MINH
