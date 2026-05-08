Đảm bảo môi trường du lịch trong chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ thông tin về chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026

Theo đại diện UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, chuỗi hoạt động trong chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026 được tổ chức xuyên suốt từ ngày 12/5 đến 7/6/2026, trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 6. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh vịnh Lăng Cô, phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh chương trình khai mạc vào tối 6/6, còn có rất nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc được tổ chức, điển hình như: Khai mạc trại sáng tác, triển lãm tranh ảnh “Ký ức và hiện tại”; thi đấu pickleball; giải bóng đá nữ sân cỏ nhân tạo; nhạc đường phố, dân vũ; văn hoá ẩm thực - ẩm thực đường phố; thả diều nghệ thuật; chạy jogging; biểu diễn thuyền buồm; giải golf Chân Mây - Lăng Cô vịnh đẹp thế giới; thả đèn hoa đăng trên đầm An Cư.

Thả diều nghệ thuật là một trong những hoạt động đặc sắc trong chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026

Theo ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã, các chương trình năm nay được làm mới và có sự đồng hành, ủng hộ của đơn vị, doanh nghiệp, các nguồn lực xã hội hóa. Trước khi diễn ra chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026, chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đảm bảo môi trường du lịch, ổn định trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Đồng thời, các tổ tự quản tại bãi biển được thành lập nhằm thu gom rác thải, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đuối nước…

Vịnh Lăng Cô là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, nơi hội tụ vẻ đẹp hài hòa giữa biển xanh, đầm phá, núi non và đời sống văn hóa đặc sắc của vùng đất Chân Mây - Lăng Cô; nằm giữa hai thành phố lớn là Huế và Đà Nẵng, trên con đường di sản miền Trung.

Tháng 5/2009, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ V của Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) tổ chức tại thành phố Setubal (Bồ Đào Nha), vịnh Lăng Cô được bầu chọn là thành viên thứ 30 của câu lạc bộ.

Với thương hiệu của mình, vịnh Lăng Cô đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển du lịch của địa phương nói riêng, thành phố Huế nói chung.