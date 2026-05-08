  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/05/2026 11:53

Đảm bảo môi trường du lịch trong chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới

HNN.VN - Sáng 21/5, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức họp báo công bố các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao diễn ra trong chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026 và trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí, truyền thông.

Huế - Điểm đến hấp dẫn du khách quốc tếChân Mây - Lăng Cô tìm hướng phát triển du lịch Cần tạo sức hút cho phố đi bộ bên Vịnh đẹp thế giới

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ thông tin về chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026

Theo đại diện UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, chuỗi hoạt động trong chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026 được tổ chức xuyên suốt từ ngày 12/5 đến 7/6/2026, trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 6. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh vịnh Lăng Cô, phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh chương trình khai mạc vào tối 6/6, còn có rất nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc được tổ chức, điển hình như: Khai mạc trại sáng tác, triển lãm tranh ảnh “Ký ức và hiện tại”; thi đấu pickleball; giải bóng đá nữ sân cỏ nhân tạo; nhạc đường phố, dân vũ; văn hoá ẩm thực - ẩm thực đường phố; thả diều nghệ thuật; chạy jogging; biểu diễn thuyền buồm; giải golf Chân Mây - Lăng Cô vịnh đẹp thế giới; thả đèn hoa đăng trên đầm An Cư.

 Thả diều nghệ thuật là một trong những hoạt động đặc sắc trong chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026

Theo ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã, các chương trình năm nay được làm mới và có sự đồng hành, ủng hộ của đơn vị, doanh nghiệp, các nguồn lực xã hội hóa. Trước khi diễn ra chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026, chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đảm bảo môi trường du lịch, ổn định trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Đồng thời, các tổ tự quản tại bãi biển được thành lập nhằm thu gom rác thải, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đuối nước…

Vịnh Lăng Cô là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, nơi hội tụ vẻ đẹp hài hòa giữa biển xanh, đầm phá, núi non và đời sống văn hóa đặc sắc của vùng đất Chân Mây - Lăng Cô; nằm giữa hai thành phố lớn là Huế và Đà Nẵng, trên con đường di sản miền Trung.

Tháng 5/2009, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ V của Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) tổ chức tại thành phố Setubal (Bồ Đào Nha), vịnh Lăng Cô được bầu chọn là thành viên thứ 30 của câu lạc bộ.

Với thương hiệu của mình, vịnh Lăng Cô đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển du lịch của địa phương nói riêng, thành phố Huế nói chung.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
Lăng Côvịnh đẹp thế giớihọp báoxã Chân Mây - Lăng Cômôi trường du lịch
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo chí quan tâm đến các vấn đề về du lịch, đô thị và dân sinh

Chiều 7/5, UBND TP. Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Báo chí quan tâm đến các vấn đề về du lịch, đô thị và dân sinh
Tết về bên chân sóng

Trên những đường thôn ngõ xóm xã Chân Mây - Lăng Cô, bước chân của những người lính biên phòng đến với người dân, hòa cùng thanh âm rộn rã ngày xuân, để cái Tết của những cư dân vùng bên chân sóng càng thêm hân hoan trong lòng người.

Tết về bên chân sóng
Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Trả lời các phóng viên quốc tế tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ các điểm mới quan trọng của Đại hội và nhấn mạnh về đường lối đối ngoại của Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV
Ấm áp “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Sáng 24/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Chân Mây - Lăng Cô và đơn vị tài trợ chính là Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken tổ chức lễ khai mạc “Chợ Tết Nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” và trao tặng 300 suất quà tết cho người dân khó khăn trên địa bàn xã.

Ấm áp “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top