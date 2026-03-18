Cầu nối giữa nông dân với các cấp chính quyền

Ồng Nguyễn Chí Quang, đại biểu HĐND thành phố thăm làng nghề mai vàng ở Dương Nỗ

Đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân

Nhiệm kỳ 2026 - 2030, thành phố Huế đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu HĐND thành phố và 804 đại biểu HĐND cấp xã, phường, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Đồng chí Nguyễn Chí Quang - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam, Chủ tịch HND thành phố Huế đã trúng cử đại biểu HĐND thành phố. Cùng với đó, có 21 cán bộ HND cấp xã và 1 Chi hội trưởng HND trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Trước đó, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đội ngũ cán bộ HND tham gia vào HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với chính quyền. Thông qua các hoạt động, sinh hoạt hội, các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến, kiến nghị của nông dân được tổng hợp, phản ánh đầy đủ đến HĐND các cấp và các cơ quan chức năng. Nhiều vấn đề bức xúc như hạ tầng nông thôn, môi trường, tiêu thụ nông sản… đã được ghi nhận để giải quyết kịp thời.

Thông qua các đại biểu của mình, HND tích cực đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân như tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, Hội đồng hành với nông dân trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của hội viên. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi, Hội còn tích cực vận động hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Để tiếp tục phát huy vai trò trong thời gian tới, HND thành phố xác định cần đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ hội như kỹ năng tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện, tham gia xây dựng nghị quyết… Đồng thời, tăng cường việc ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kết nối với hội viên và kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở.

Khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị cơ sở

Thực tiễn qua các nhiệm kỳ cho thấy, đại biểu HĐND các cấp là cán bộ HND luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với cơ sở, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tổng hợp ý kiến của hội viên. Những vấn đề “nóng” của nông dân như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiêu thụ nông sản, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ… đều được phản ánh kịp thời tới HĐND các cấp.

Một trong những dấu ấn rõ nét của các đại biểu HĐND là cán bộ HND các cấp là sự đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và ban hành các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn sản xuất và đời sống nông dân, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Hội còn phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Việc giám sát không chỉ dừng lại ở phát hiện bất cập mà còn đề xuất hướng khắc phục, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Thông qua hoạt động của mình, HND đã góp phần quan trọng giúp các nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc phát huy vai trò của cán bộ HND thành phố tham gia HĐND các cấp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững.

Theo ông Phạm Xuân Hậu, Chủ tịch HND phường Phú Bài, khi tiếng nói của nông dân được lắng nghe và phản ánh đầy đủ trong các quyết sách, các chính sách ban hành sẽ sát thực tiễn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Với mạng lưới tổ chức rộng khắp, HND thành phố là lực lượng nòng cốt trong vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở. Việc cán bộ HND tham gia HĐND các cấp không chỉ là sự ghi nhận về năng lực, uy tín mà còn mở ra kênh đại diện trực tiếp cho giai cấp nông dân trong cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.