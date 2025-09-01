Hoàn thiện đô thị, khơi thông động lực phát triển

Hệ thống hạ tầng đô thị Huế đang dần hoàn thiện

Hạ tầng khởi sắc

Từ nền tảng là đô thị di sản, Huế đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Trong lộ trình ấy, việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị được xem là “chìa khóa” để mở cánh cửa tăng trưởng, tạo sức bật cho kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, thành phố đang đồng loạt triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm trải dài từ giao thông, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường đến mở rộng không gian phát triển. “Chúng tôi xác định rõ, các công trình thiết yếu phải hoàn thành trong năm 2025; các dự án cần cấp phép phải xong thủ tục trong năm và những dự án quy mô lớn phải được khởi công đúng lộ trình để sẵn sàng triển khai giai đoạn 2026 - 2030”, ông Minh nhấn mạnh.

Trong nhóm công trình giao thông then chốt, tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An đang được gấp rút hoàn thiện. Khi hoàn thành, công trình sẽ mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời củng cố an ninh - quốc phòng. Song song đó, cầu Nguyễn Hoàng và tuyến vành đai 3 được đầu tư sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất, giảm áp lực giao thông nội đô và tạo điểm nhấn kiến trúc ấn tượng bên dòng Hương.

Theo Sở Xây dựng, ở lĩnh vực chỉnh trang và bảo vệ môi trường, Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế do JICA (Nhật Bản) tài trợ đã hoàn thành giai đoạn 1, giúp tăng năng lực thoát nước, giảm ngập úng và xử lý nước thải ở khu vực Nam sông Hương. Thành phố đang khẩn trương xúc tiến giai đoạn 2. Cùng với đó, Chương trình phát triển đô thị loại II (đô thị xanh) với tổng vốn khoảng 65 triệu USD đang kiến tạo những “mảng xanh” mới, cải thiện môi trường sống và giảm ô nhiễm.

Một dự án mang dấu ấn đặc biệt, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, là Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. Giai đoạn 1 đã di dời hơn 2.900 hộ, trả lại không gian nguyên bản cho di sản. Giai đoạn 2, triển khai ở 16 khu vực di tích, đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/9/2025.

Ngoài ra, Khu đô thị mới An Vân Dương đang định hình là trung tâm kinh tế - xã hội năng động, quy tụ nhiều dự án hiện đại như Quảng trường Văn hóa - Thể thao, khu phức hợp Thủy Vân, cùng các khu đô thị mới An Cựu, Phú Mỹ An… Đặc biệt, Trung tâm thương mại AEON MALL Huế đi vào hoạt động từ quý III/2024 đã mang lại diện mạo mới cho không gian thương mại, tạo cú hích thu hút đầu tư và tăng thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đại Viên, Trưởng ban Đô thị HĐND TP. Huế, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thời gian qua đã được đẩy mạnh, với 27 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Các dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị đều đạt tiến độ tốt, trong đó một số công trình như, cầu Nguyễn Hoàng, tuyến đường ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An có thể về đích sớm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối liên vùng và tạo tiền đề cho một Huế năng động, rộng mở hơn trong tương lai.

Hạ tầng đô thị hoàn thiện sẽ tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội

Quyết liệt tháo gỡ nút thắt

Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2045, tầm nhìn 2065 chỉ rõ, bức tranh tương lai của vùng đất Cố đô không chỉ dừng ở những tuyến phố khang trang hay các khu đô thị mới mọc lên, mà là một không gian sống hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Thành phố sẽ phát triển theo hướng đặc sắc về sinh thái, cảnh quan, thông minh và thân thiện với môi trường, đặt nền móng trên việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Khi những công trình trọng điểm hoàn thiện, Huế sẽ có sự kết nối liền mạch giữa trung tâm đô thị và các đô thị vệ tinh, tạo thành một mạng lưới phát triển đồng bộ, vừa mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Tuy vậy, để bức tranh quy hoạch ấy trở thành hiện thực, vẫn còn nhiều “mảng xám” cần xử lý. Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa VIII, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Đại Viên chỉ ra: Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn tồn tại những “nút thắt” cản trở tiến độ và hiệu quả. Đó là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khiến nhiều dự án chậm khởi công; bất cập trong phân luồng giao thông dẫn đến ùn tắc cục bộ ở những giờ cao điểm; hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường tại một số khu đô thị, khu công nghiệp chưa đồng bộ; tình trạng ngập úng cục bộ tái diễn khi mưa lớn và việc phân loại rác tại nguồn vẫn chưa triển khai đồng bộ trên toàn thành phố.

Để tháo gỡ những nút thắt này, Ban Đô thị HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Song song đó, phải tăng cường hướng dẫn, tập huấn năng lực quản lý đô thị cho cán bộ cấp xã, bố trí nguồn lực hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quy hoạch, và xử lý triệt để những “điểm đen” ùn tắc cũng như ô nhiễm môi trường. Một yêu cầu quan trọng nữa là đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp và khu dân cư, nhằm tránh tình trạng phát triển nóng nhưng thiếu nền tảng hạ tầng bền vững.