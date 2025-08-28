Hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện

Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Các đối tượng yếu thế không bị “bỏ rơi”

Hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên… được cho là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trước những tác động của kinh tế - xã hội hay những rủi ro bất ngờ. Điểm chung khác của nhóm đối tượng này chính là thiếu cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính để ổn định cuộc sống, học tập bởi, đa phần các tổ chức tín dụng đều sẽ quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn hay tài sản thế chấp liên quan. Tuy nhiên, để những đối tượng này không bị “bỏ rơi”, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai nhiều chương trình tín dụng có tính chất đặc thù không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn góp phần trao cơ hội giúp họ thay đổi cuộc đời.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1979, phường Thủy Xuân, thành phố Huế là một ví dụ. Hơn 30 năm trước do gia cảnh khó khăn, anh phải bỏ học để đi làm, vừa học nghề để phụ giúp gia đình. Học nghề xong một lần nữa anh lại loay hoay tìm kiếm nguồn vốn để khởi nghiệp. Khi anh tiếp cận được nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, cơ hội thay đổi cuộc đời anh cũng bắt đầu từ đó. Sau hơn 25 năm có sự trợ lực của nguồn vốn này, anh đã có được cơ ngơi khang trang. Từ một phòng tranh chật hẹp được tận dụng ban đầu giờ đã được đầu tư thành “Không gian nhà vẽ tranh Đức Thành” rộng rãi, khang trang, trở thành điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài nước, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho 4 lao động.

Anh Thành chia sẻ: “Trong suốt 25 năm vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, điều tôi nhận được không chỉ là tiền mà còn là sự đồng hành, khích lệ để tôi được tự do sáng tạo, phát triển bền vững”.

Không chỉ thúc đẩy các đối tượng yếu thế trong phát triển kinh tế, nguồn vốn tín dụng chính sách còn chắp cánh cho bao ước mơ, mở ra cánh cửa tri thức cho các thế hệ học sinh, sinh viên khó khăn; đồng hành cùng những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, từng bước khẳng định giá trị bản thân. Điều này khẳng định tín dụng không chỉ là tiền bạc, mà còn là động lực, niềm tin, giúp họ có cơ hội làm lại từ đầu.

Mạng lưới giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp tăng cơ hội tiếp cận tín dụng cho người dân

Giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận với các dịch vụ tài chính để họ tự tin trong phát triển kinh tế là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược tài chính toàn diện. Vì lẽ đó, các mục tiêu của chiến lược này được lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới... Điều này như mũi tên trúng nhiều đích khi vừa thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu chiến lược tài chính toàn diện, vừa thúc đẩy nâng cao hiệu quả các chương trình.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, đến cuối năm 2024, toàn thành phố có 80/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tất cả các chương trình này đều có sự trợ lực của nguồn vốn tín dụng. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đạt 41,3 tỷ đồng với 1.003 khách hàng có dư nợ; dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đến cuối tháng 3/2025 đạt 16.143 tỷ đồng, tăng 181% so với cuối năm 2020. Tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách đến cuối tháng 3/2025 đạt 5.022 tỷ đồng, tăng 68% so với cuối năm 2020; tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến cuối tháng 3/2025 cũng đạt 16.835 tỷ đồng, tăng 55% so với cuối năm 2020.

Điểm nhấn tài chính số

Ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 từng chia sẻ, một trong những mục tiêu quan trọng của chiến lược tài chính toàn diện là đưa các dịch vụ tài chính đến với mọi thành viên trong xã hội giúp đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương. Việc gia tăng các hình thức tiếp cận của các đối tượng nói trên với các dịch vụ tài chính, như thanh toán, tiết kiệm, tín dụng,… chính là giải pháp hỗ trợ người dân kiểm soát tài chính, nâng cao mức sống và khả năng chống chịu trước những rủi ro, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế.

Cán bộ ngân hàng nắm bắt nhu cầu vốn của đồng bào

Việc mở rộng mạng lưới giao dịch, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt hay các dịch vụ ngân hàng số đang hiện thực hóa mục tiêu trên. Tính đến hết quý I/2025, trên địa bàn thành phố có 140 chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại, tỷ lệ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành là 22,2% cao hơn chỉ tiêu ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành mà chiến lược tài chính toàn diện đề ra. Chỉ tiêu số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng từ 20% đến 25% hàng năm cũng vượt xa mong đợi. Số lượng giao dịch qua kênh mobile banking và internet banking đều có tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 25%. Trong đó, năm 2024 tăng 115,35% so với năm 2023.

Theo ông Phạm Bá Nam, để thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu của chiến lược tài chính toàn diện, Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 sẽ tiếp tục tập trung phấn đấu để mọi người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người dân thuộc đối tượng yếu thế, học sinh, sinh viên được tiếp cận các dịch vụ tài chính bình đẳng, toàn diện; tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo trong thiết kế và phân phối sản phẩm dịch vụ tài chính theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, giảm chi phí... Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 sẽ cùng với các tổ chức tín dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền về chiến lược tài chính toàn diện nói riêng và tuyên truyền các chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, nâng cao hiểu biết tài chính của người dân và doanh nghiệp nói chung. Đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp trong sự lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cho mọi người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ tài chính.