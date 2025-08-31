“Mở khóa” tăng trưởng hai con số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh (thứ 5 từ trái sang) trong một lần kiểm tra tiến độ các dự án giao thông

Phá thế phụ thuộc, tạo thế phát triển

Huế vốn được biết đến như một đô thị di sản giàu chiều sâu văn hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, mô hình phát triển cũ - nghiêng về hành chính, bảo tồn, phụ thuộc ngân sách đã bộc lộ nhiều hạn chế. Thành phố buộc phải chuyển mình để phát triển hơn nữa.

Chuyển đổi từ tư duy bảo tồn sang tư duy phát triển, từ hành chính thuần túy sang kinh tế sáng tạo, từ phụ thuộc vào ngân sách sang thu hút đầu tư xã hội là những thay đổi mang tính căn cơ mà Huế đang từng bước thực hiện. Thành phố đã và đang tháo gỡ dần các rào cản về thể chế, quy hoạch và hạ tầng, những điểm nghẽn kéo dài đà tăng trưởng suốt nhiều năm qua.

Theo ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính, Huế đang hình thành mô hình kinh tế đa trụ cột, với các động lực song hành, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch di sản, dịch vụ số và kinh tế đô thị. Những sản phẩm công nghiệp như ô tô, điện, găng tay... vốn tưởng chừng xa lạ với hình ảnh Cố đô nay trở thành các lĩnh vực tăng trưởng nhanh. Cụ thể, sản lượng ô tô đạt hơn 2.100 chiếc, tăng gần 13 lần; sản lượng điện tăng trên 60%, găng tay tăng 3,4 lần, dăm gỗ tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Công nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu Công nghiệp Phú Bài…

Điểm nhấn trong sự phát triển của Huế là việc du lịch tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Với hơn 3,4 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm, trong đó có trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế, Huế đạt được con số ấn tượng. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là sự chuyển hướng chiến lược, từ khai thác di sản theo lối cũ sang kiến tạo trải nghiệm sáng tạo - không gian áo dài, lễ hội ánh sáng, tour xe đạp về làng cổ, trải nghiệm ẩm thực cung đình…

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch cho rằng, tư duy du lịch xanh, thông minh, lấy cảm xúc, trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ làm trung tâm đã giúp Huế tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt và bền vững.

Cùng với cải cách mô hình tăng trưởng, Huế cũng chú trọng thúc đẩy đầu tư công. Thành phố đã xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết đến từng tháng, từng dự án. Tính đến cuối tháng 7, toàn thành phố đã giải ngân được 3.034/4.521 tỷ đồng, đạt 67,1%. Các công trình trọng điểm đang được thúc đẩy tiến độ. Bên cạnh đó, các dự án xây dựng nhà ở xã hội cũng được thành phố đặc biệt quan tâm, không chỉ để đảm bảo nhu cầu an cư, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa trong đầu tư xây dựng và tiêu dùng. Mục tiêu là hoàn thành ít nhất 1.200 căn trong năm nay…

Kiến tạo nền tảng mới cho tăng trưởng dài hạn

Một bước ngoặt lớn trong công cuộc cải cách là việc hoàn tất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 1/7/2025. 133 đơn vị hành chính cấp xã, phường được sắp xếp còn 40 đơn vị; 40 trung tâm hành chính công cấp xã, phường vận hành đồng bộ, nâng tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến thuộc tốp đầu của cả nước. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, với nền tảng Hue-S tích hợp hầu hết dịch vụ công, giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian và tăng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch được xem là điểm sáng. Tính đến tháng 7/2025, Huế đã phê duyệt hơn 500 đồ án quy hoạch, phủ kín 100% diện tích; đồng thời thực hiện 22 điều chỉnh quy hoạch cục bộ để gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và triển khai các dự án.

Theo UBND thành phố, trong kịch bản điều chỉnh, Huế đặt mục tiêu GRDP năm 2025 tăng từ 10% trở lên, trong đó 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng 10,6% hoặc cao hơn. Cơ cấu dự kiến: Dịch vụ tăng từ 9,5 - 10%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,5 - 15%, nông nghiệp tăng 2 - 2,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng khoảng 9%.

Đây là mục tiêu thách thức nhưng được đánh giá là phù hợp với đà tăng trưởng hiện tại. Để đạt được mục tiêu này, Huế phải hội tụ đủ 5 yếu tố: Hạ tầng hiệu quả, môi trường đầu tư minh bạch, doanh nghiệp được hỗ trợ thực chất, các ngành mới được ưu tiên phát triển và chính quyền hành động quyết liệt.

“Trong các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thành phố đang tập trung hỗ trợ các dự án trọng điểm đi vào hoạt động như: Khách sạn Đông Dương, Bệnh viện Quốc tế Huế, Tổ hợp giáo dục FPT, Khách sạn Huế Square... Đồng thời, đảm bảo tiến độ các dự án khởi công dịp Lễ Quốc khánh 2/9 như: Khách sạn Thủy Vân giai đoạn 2, Trung tâm dữ liệu số, Dự án thương mại 42 Phan Chu Trinh...”, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thông tin.

Một trong những giải pháp căn cơ nhất là hoàn thiện thể chế phù hợp với mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ tinh gọn bộ máy, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức điều hành: Phục vụ thay vì quản lý, số hóa quy trình, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Trong định hướng phát triển sắp tới, cùng với các động lực truyền thống như xuất khẩu, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, Huế cần tìm kiếm và phát huy các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo... để tạo bước chuyển mình thực chất và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.