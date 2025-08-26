  • Huế ngày nay Online
Hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 5 gây ra

HNN.VN - Ngày 26/8, Công ty Điện lực Huế (Huế PC) thiết lập đội xung kích gồm 50 cán bộ - công nhân viên (CB-CNV), cùng dụng cụ, trang thiết bị chuyên dụng lên đường đến hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 5 (Kajiki) gây ra. Đây là đội hình được lựa chọn những CB-CNV có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm, tay nghề giỏi…

Lãnh đạo Huế PC động viên Đội xung kích trước giờ xuất quân   

Tại lễ ra quân, Đội trưởng Đội xung kích Lê Trọng Phước Sơn, Phó Trưởng phòng An toàn Huế PC thể hiện quyết tâm, phối hợp với đơn vị bạn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Lê Trọng Phước Sơn thay mặt toàn thể anh em trong Đội hứa với lãnh đạo Huế PC sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy kinh nghiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh để khắc phục nhanh chóng lưới điện bị sự cố do bão số 5 gây ra.

Trong thời gian hỗ trợ, tập thể Đội xung kích luôn đặt an toàn lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm túc các quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc, cùng đơn vị bạn khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất, góp phần đưa dòng điện trở lại an toàn, ổn định phục vụ đời sống Nhân dân.

Các thành viên trong đội chuẩn bị vật dụng, trang thiết bị trước giờ xuất quân ra Hà Tĩnh 

Theo kế hoạch, ngay khi có mặt tại Hà Tĩnh, các thành viên của Đội xung kích của Huế PC được phân công hỗ trợ Đội quản lý điện Cẩm Xuyên, thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng nắm bắt các nội dung công việc để kịp thời khắc phục sự cố, phấn đấu cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho khách hàng, góp phần ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân địa phương sau bão.

Minh Văn
