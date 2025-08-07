Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Lắp đặt kiểm tra an toàn nguồn điện phục vụ các lễ hội TP. Huế

Đầu tư đồng bộ, đón đầu phụ tải tăng cao

Từ năm 2021 đến nay, HPC triển khai nhiều dự án cải tạo, mở rộng và hiện đại hóa lưới điện với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cấp điện cho toàn thành phố, phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Riêng giai đoạn 2022 - 2024, HPC đã hoàn thành và đưa vào vận hành một loạt trạm biến áp 110kV trọng điểm như Phú Bài 2, Vinh Thanh, Khu công nghiệp (KCN) Phong Điền và Huế 4, với tổng vốn đầu tư 624 tỷ đồng. Các công trình này không chỉ nâng cao năng lực cung cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố, mà còn đảm bảo nguồn điện ổn định cho Khu đô thị An Vân Dương, các KCN, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (CM-LC) và các địa bàn ven biển - nơi đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong, ngoài nước.

Đầu năm 2025, HPC tiếp tục triển khai dự án cải tạo lưới điện trung - hạ thế trên địa bàn thành phố, với tổng mức đầu tư 365 tỷ đồng (trong đó kế hoạch vốn bố trí là 171 tỷ). Quy mô của DA rất lớn, gồm xây dựng mới hơn 21km đường dây trung thế, gần 3km cáp ngầm trung thế, hơn 100km đường dây hạ thế và 65 trạm biến áp, tổng dung lượng đạt hơn 20.600kVA. Đồng thời, HPC cũng tiến hành cải tạo gần 10km đường dây trung thế, hàng chục km đường dây hạ thế, 35 trạm biến áp với tổng dung lượng khoảng 13.300kVA. Cùng với đó, có 53 trạm biến áp hiện hữu được nâng dung lượng, tăng thêm khoảng 5.470kVA để đáp ứng đà tăng trưởng nhanh chóng của phụ tải.

Khánh thành DA TBA tại KCN Phong Điền

Một số DA quy mô lớn khác cũng đang được triển khai. Đơn cử, như DA đấu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV Chân Mây với tổng vốn đầu tư 54,9 tỷ đồng, xây dựng mới 8 xuất tuyến đường dây 110kV. Dự kiến DA này sẽ hoàn thành trong năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất và đáp ứng tốt nhu cầu điện của Khu Kinh tế CM-LC.

Bên cạnh đó, DA xây dựng trạm biến áp 110kV Huế 5 (giai đoạn 1) đang triển khai đầu tư với tổng vốn 283,6 tỷ đồng, quy mô gồm: Lắp đặt một máy biến áp công suất 63MVA, xây dựng hơn 3km đường dây trên không và gần 4km cáp ngầm. Khi hoàn thành, DA sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là các phường mới, như Thuận Hóa và Phú Xuân...

Chuyển dần sang năng lượng sạch

Không chỉ đầu tư mạnh vào hạ tầng lưới điện truyền thống, HPC còn đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), một hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu và tiềm năng khí hậu của địa phương.

Tính đến tháng 8/2025, toàn thành phố có 507 hệ thống ĐMTMN đã ký hợp đồng bán điện dư, với tổng công suất lắp đặt lên đến 60,3MWp. Sự gia tăng mạnh mẽ của các hệ thống ĐMTMN không chỉ giúp giảm áp lực cho hệ thống lưới điện quốc gia vào giờ cao điểm, mà còn thúc đẩy nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Hiện nay, HPC đang tích cực phối hợp với khách hàng để phát triển các mô hình điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm khuyến khích người dân đầu tư lắp đặt điện mặt trời phục vụ nhu cầu nội bộ, giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng, đồng thời gia tăng khả năng tự chủ năng lượng tại chỗ.

Tuy nhiên, việc phát triển các nguồn điện tái tạo tại Huế vẫn còn không ít khó khăn. Theo lãnh đạo HPC, rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu chính sách tín dụng ưu đãi và hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. Ngoài ra, các nguồn năng lượng khác như điện sinh khối, điện gió hoặc điện rác vẫn chưa có điều kiện thuận lợi để triển khai trên diện rộng. Trong bối cảnh này, ngành điện kiến nghị các cấp chính quyền và Trung ương cần có thêm các chính sách hỗ trợ, cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt tại các vùng nông thôn, KCN và cơ sở công cộng. Đây là yếu tố quan trọng không chỉ nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải carbon, mà còn nâng cao tính bền vững và khả năng phục hồi cho hệ thống năng lượng quốc gia nói chung và địa phương nói riêng.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc HPC cho biết, cùng với các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch… việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và đủ dư địa cho tăng trưởng phụ tải chính là nền tảng để TP. Huế thu hút nhà đầu tư, cải thiện chất lượng sống và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Thời gian tới, ngành điện TP. Huế xác định, tiếp tục hiện đại hóa lưới điện, ứng dụng công nghệ số trong vận hành, đồng thời đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng sạch và tự chủ tại chỗ. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng Huế trở thành một trung tâm năng lượng xanh, thông minh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị di sản - văn hóa - sinh thái - cảnh quan…