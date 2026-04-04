Khởi tranh giải bóng đá phường Vỹ Dạ

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu

Giải năm nay quy tụ 13 đội bóng với 177 vận động viên đến từ 28 tổ dân phố của phường Vỹ Dạ. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 8 đội có thành tích tốt vào vòng trong. Giải áp dụng Luật Bóng đá 7 người của FIFA do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành.

Bà Trần Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I cho biết, giải bóng đá là một trong những hoạt động trọng tâm của đại hội, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo thêm sân chơi bổ ích cho thanh niên và người dân địa phương. Thông qua giải, phường cũng sẽ tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc để thành lập đội bóng tham gia giải cấp thành phố trong thời gian tới.

Bà Ngọc cũng đề nghị các đội bóng phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ giải; đội ngũ trọng tài điều hành khách quan, công tâm, đúng luật, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn và thành công chung của giải.

Trận đấu giữa liên quân các tổ dân phố 20, 21, 22 và tổ dân phố Dạ Lê diễn ra sau lễ khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa liên quân các tổ dân phố 20, 21, 22 và tổ dân phố Dạ Lê đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ, góp phần tạo khí thế thi đua rèn luyện sức khỏe và tăng cường gắn kết cộng đồng tại cơ sở.

Giải dự kiến kết thúc vào ngày 18/4 tới.