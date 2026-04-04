Thể thao

Khởi tranh giải bóng đá phường Vỹ Dạ

ClockThứ Sáu, 10/04/2026 18:12
HNN.VN - Chiều tối 10/4, tại sân bóng Monaco, đường Trương Gia Mô, UBND phường Vỹ Dạ tổ chức khai mạc Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I, năm 2025-2026.

Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa ChâuNgười dân Huế đón năm mới 2026 với “đại tiệc” nghệ thuậtKhánh thành Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu 

Giải năm nay quy tụ 13 đội bóng với 177 vận động viên đến từ 28 tổ dân phố của phường Vỹ Dạ. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 8 đội có thành tích tốt vào vòng trong. Giải áp dụng Luật Bóng đá 7 người của FIFA do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành.

Bà Trần Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I cho biết, giải bóng đá là một trong những hoạt động trọng tâm của đại hội, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo thêm sân chơi bổ ích cho thanh niên và người dân địa phương. Thông qua giải, phường cũng sẽ tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc để thành lập đội bóng tham gia giải cấp thành phố trong thời gian tới.  

Bà Ngọc cũng đề nghị các đội bóng phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ giải; đội ngũ trọng tài điều hành khách quan, công tâm, đúng luật, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn và thành công chung của giải.

Trận đấu giữa liên quân các tổ dân phố 20, 21, 22 và tổ dân phố Dạ Lê diễn ra sau lễ khai mạc 

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa liên quân các tổ dân phố 20, 21, 22 và tổ dân phố Dạ Lê đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ, góp phần tạo khí thế thi đua rèn luyện sức khỏe và tăng cường gắn kết cộng đồng tại cơ sở.

Giải dự kiến kết thúc vào ngày 18/4 tới.

HẢI THUẬN
 Từ khóa: Vỹ DạĐại hội thể dục thể thaobóng đá
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

World Cup & những nhà vô địch

Còn hơn hai tháng nữa, vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 (World Cup 2026) sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada. Trước thềm giải đấu diễn ra vào mùa hè này, hãy cùng nhìn lại những dấu ấn đáng chú ý của các nhà vô địch World Cup trong lịch sử.

World Cup những nhà vô địch
Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa Châu

Sáng 22/3, các phường Vỹ Dạ và Hóa Châu đồng loạt tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thu hút đông đảo cán bộ, vận động viên và Nhân dân tham gia, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe ngay từ cơ sở.

Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa Châu
Thông điệp từ thầy Polking

Với cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh chính là HLV trưởng của Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội Polking. HLV người Brazil rất hiểu cậu học trò nhỏ của mình và chính ông là người đã rèn luyện cho Đình Bắc không chỉ từ kỹ thuật, tư duy chơi bóng mà còn cả cách ứng xử trong tập thể một đội bóng và cả với người hâm mộ.

Thông điệp từ thầy Polking

