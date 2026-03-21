Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa Châu

Chủ Nhật, 22/03/2026 10:06
HNN.VN - Sáng 22/3, các phường Vỹ Dạ và Hóa Châu đồng loạt tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thu hút đông đảo cán bộ, vận động viên và Nhân dân tham gia, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe ngay từ cơ sở.

Đồng diễn tại lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Vỹ Dạ

Tại phường Vỹ Dạ, Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, năm 2025 - 2026 chính thức khai mạc. Điểm nhấn của buổi lễ là phần diễu hành biểu dương lực lượng với 31 khối, đại diện các lực lượng và tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các khối diễu hành từ lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các liên tổ dân phố đã tạo nên bức tranh sinh động về phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.

Nghi thức rước đuốc và thắp lửa truyền thống diễn ra trang trọng, ngọn lửa được rước từ Bia chiến công 11 Cô gái sông Hương, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của địa phương.

Đại diện lãnh đạo phường Vỹ Dạ cho biết, đại hội là dịp đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội cấp thành phố. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hướng đến các ngày lễ lớn trong năm.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu điền kinh được triển khai, mở đầu cho chuỗi hoạt động thi đấu sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Cùng thời điểm, tại phường Hóa Châu, UBND phường tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026, kết hợp thi đấu các nội dung Việt dã - Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường, thu hút khoảng 500 người tham gia.

Vận động viên tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic tại phường Hóa Châu. Ảnh: Phường Hóa Châu 

6 khối gồm cán bộ, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn thể và các tổ dân phố đã tham gia chạy hưởng ứng cự ly khoảng 2km theo các tuyến đường chính trên địa bàn.

Sau phần chạy hưởng ứng, ban tổ chức tiếp tục triển khai các nội dung thi đấu gồm chạy 100m và Việt dã 3km, thu hút sự tham gia của nhiều vận động viên ở các lứa tuổi. Việc tổ chức đồng bộ từ phát động phong trào đến thi đấu đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng dân cư.

Thông qua các hoạt động này, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh và cộng đồng dân cư đoàn kết trên địa bàn.

Hải Thuận
Từ nền tảng đến “bài toán” bứt phá

Việc giành 747 huy chương các loại trong năm 2025, trong đó có 76 huy chương quốc tế; nhiều huấn luyện viên, vận động viên (HLV, VĐV) được trao tặng danh hiệu cao quý; tạo nhiều dấu ấn tại SEA Games 33 và châu lục… đã phần nào khẳng định nền tảng và triển vọng bứt phá của thể thao thành tích cao Huế nói chung, Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố (Trung tâm) nói riêng.

