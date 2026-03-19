Vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua TP. Huế đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Nguyên Vũ

Kết nối với khu vực cầu Nguyễn Hoàng

DA đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,73km, trong đó đoạn qua đoạn qua TP. Huế dài khoảng 62,72km. Công trình được khởi công ngày 19/12/2025 với thời gian thực hiện 12 tháng, dự kiến hoàn thành vào ngày 13/12/2026.

Sau khi giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác, phương án kết nối giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tiếp tục được các cơ quan chuyên môn, sở, ngành nghiên cứu để phù hợp với quy hoạch phát triển chung của TP. Huế. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đồng ý triển khai bổ sung thêm nút giao tại Tỉnh lộ 12B thuộc KM72+370 nhằm tạo ra một trục kết nối giao thông liền mạch, hướng tới khu vực cầu Nguyễn Hoàng vừa mới xây dựng. Tuyến kết nối này mang lại kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian đô thị cho thành phố cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, nút giao với Tỉnh lộ 12B có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 240 tỷ đồng và chi phí GPMB hơn 54 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hạng mục này phải cơ bản hoàn thành cuối năm 2026 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ chung của DA mở rộng toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Việc triển khai bổ sung nút giao khiến khối lượng GPMB của DA lớn hơn do có nhiều hộ dân, công trình hạ tầng kỹ thuật, mồ mả nằm trong khu vực GPMB. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa bàn giao mặt bằng để các đơn vị triển khai thi công hạng mục này khiến tiến độ chung của toàn bộ DA bị ảnh hưởng.

Tháo gỡ vướng mắc

Ông Chu Văn Long, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông tin, đến thời điểm hiện tại, vướng mắc trong công tác GPMB DA đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là còn một số vị trí, hạng mục như đường gom ở khu vực cầu Tuần, khu vực mỏ đá, thuộc phường Kim Long. Ở các điểm này, Ban QLDA đã kiểm kê, kê khai nguồn gốc đất và trình phê duyệt phương án đền bù cho các hộ gia đình. Đối với các ngôi mộ vô chủ, Ban QLDA đã thông báo đến người dân, trong trường hợp không có người đến kê khai, đơn vị sẽ lập thủ tục di dời mộ vô chủ theo quy định.

Ngoài ra, theo ông Chu Văn Long, vướng mắc về công tác GPMB lớn nhất hiện nay là tại vị trí nút giao Tỉnh lộ 12B thuộc KM72+370. Khu vực này có 215 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, có khoảng 111 ngôi mộ nằm trong diện tích GPMB của DA cần phải di dời. Đầu năm 2026, UBND phường Kim Long ban hành thông báo thu hồi đất đối với những vị trí đủ điều kiện đền bù GPMB của DA, trong đó có 37 thửa đất ở và sản xuất kinh doanh; 73 thửa đất nông nghiệp của các hộ gia đình. Tuy nhiên, trong 215 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn còn 105 trường hợp chính quyền địa phương chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa đủ điều kiện đền bù, chưa phù hợp với quy hoạch.

Đối với các hộ này, Ban QLDA sẽ phối hợp với UBND phường Kim Long và chủ đầu tư tổ chức vận động các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng trước khi phê duyệt để đảm bảo tiến độ thực hiện DA. Theo đó, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ ứng trước 20% số kinh phí, tương ứng hơn 2,9 tỷ đồng để đền bù cho các hộ này.

Cũng theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, trong phạm vi GPMB của DA còn ảnh hưởng đến hạ tầng lưới điện với các cấp điện áp khác nhau. Theo đó, khối lượng di dời lưới điện đã được UBND TP. Huế giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 (đơn vị phụ trách GPMB DA đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn) sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Huế để khảo sát, lập phương án và tổ chức di dời trước ngày 30/6/2026, sau khi được bàn giao đủ mặt bằng sạch để bố trí hạ tầng lưới điện.

Ban QLDA cũng đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh việc hoàn thiện cập nhật các hạng mục, như: Nút giao, hướng tuyến, đường gom, hạ tầng kỹ thuật… để đơn vị triển khai đồng bộ các hạng mục của DA.