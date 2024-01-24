Đối thoại với các hộ dân thuộc dự án mở rộng tuyến đường Thủy Phù - Phú Sơn

Lãnh đạo phường Phú Bài và các cơ quan, ban ngành đối thoại với người dân

Dự án mở rộng tuyến đường Thủy Phù - Phú Sơn do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư, đã được phê duyệt và điều chỉnh với tổng chiều dài khoảng 700m, tổng mức đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được điều chỉnh tăng lên hơn 8 tỷ đồng.

Qua quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại vướng mắc, chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường, phương án chi trả và các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm kê tài sản. Các tổ chức, cá nhân có ý kiến chưa đồng thuận với giá bồi thường hoặc đề nghị điều chỉnh, hỗ trợ thêm. Một số hộ dân phản ánh chưa thống nhất về tim tuyến, chưa ký biên bản kiểm kê tài sản, hoặc đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến ảnh hưởng công trình, cây trồng và nhà ở sau thi công.

Qua các ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu từng trường hợp cụ thể để xem xét, đề xuất phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trên cơ sở đúng quy định pháp luật.

Ông Phan Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài nhấn mạnh: Việc triển khai dự án mở rộng tuyến đường Thủy Phù - Phú Sơn là chủ trương đúng đắn, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban chuyên môn và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường đối với từng trường hợp cụ thể; các hộ dân cần chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.