Arrow Việt Nam tăng tốc phủ sóng miền Trung với showroom tiêu chuẩn quốc tế mới tại Hà Tĩnh

HNN.VN - Ngày 18/5/2026, thương hiệu thiết bị vệ sinh thông minh toàn cầu ARROW chính thức đưa vào hoạt động showroom mới tại Hà Tĩnh, tiếp tục mở rộng dấu ấn thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối của Công ty TNHH Dash – đơn vị phân phối độc quyền ARROW tại Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một điểm đến mua sắm và trải nghiệm thiết bị vệ sinh cao cấp dành cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Khẳng định vị thế thương hiệu toàn cầu tại thị trường Việt Nam

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, ARROW hiện là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, nội thất phòng tắm và giải pháp nhà ở thông minh. Thương hiệu sở hữu hệ thống 10 nhà máy sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tự động hóa hiện đại, cung cấp sản phẩm cho hàng triệu gia đình tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Không chỉ nổi bật về năng lực sản xuất, ARROW còn liên tục được ghi nhận trên trường quốc tế thông qua nhiều giải thưởng uy tín về thiết kế và đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng giúp thương hiệu xây dựng niềm tin với người tiêu dùng toàn cầu cũng như khẳng định vị thế trong phân khúc thiết bị vệ sinh trung và cao cấp.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Dash là đối tác phân phối độc quyền của ARROW. Doanh nghiệp hiện vận hành showroom trải nghiệm hiện đại với quy mô gần 1.000 m², gồm 3 tầng trưng bày tại TP. HCM, đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý và đối tác trên toàn quốc. Việc đầu tư bài bản vào hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi đang góp phần đưa các tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

ARROW Flagship Showroom tại số 218A Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP.HCM 

Hà Tĩnh – điểm đến chiến lược trong kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối

Việc khai trương showroom ARROW Hưng Hổ HTC tại Hà Tĩnh nằm trong chiến lược dài hạn của Dash nhằm xây dựng hệ sinh thái phân phối bền vững và gia tăng độ phủ thương hiệu tại các thị trường trọng điểm trên cả nước.

Miền Trung được đánh giá là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển nhờ tốc độ đô thị hóa ổn định, nhu cầu xây dựng nhà ở ngày càng tăng và xu hướng đầu tư mạnh vào các công trình dân dụng, thương mại. Cùng với sự cải thiện về mức sống, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm thiết bị vệ sinh chất lượng cao, có thiết kế hiện đại và tích hợp công nghệ thông minh.

Trong bối cảnh đó, Dash lựa chọn hợp tác cùng Hưng Hổ HTC – doanh nghiệp địa phương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và ống nhựa. Với nền tảng hoạt động bền vững, mạng lưới khách hàng ổn định cùng uy tín được xây dựng qua nhiều năm, Hưng Hổ HTC sở hữu nhiều lợi thế để phát triển thị trường thiết bị vệ sinh cao cấp tại Hà Tĩnh và khu vực lân cận.

Bên cạnh năng lực kinh doanh, hai doanh nghiệp còn chia sẻ chung tầm nhìn về việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm mua sắm ngày càng hoàn thiện. Đây được xem là cơ sở quan trọng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên trong giai đoạn tới.

Lễ khai trương showroom ARROW Hưng Hổ HTC tại Hà Tĩnh. Ảnh: DNCC 

Showroom ARROW Hưng Hổ HTC – không gian trải nghiệm mới cho khách hàng Hà Tĩnh

Tọa lạc tại khu vực dân cư đông đúc, có vị trí thuận lợi cho hoạt động giao thương và mua sắm, showroom ARROW Hưng Hổ HTC được đầu tư theo tiêu chuẩn trưng bày toàn cầu của ARROW. Không gian được thiết kế hiện đại, đồng bộ, mang đến trải nghiệm trực quan với đầy đủ các nhóm sản phẩm chủ lực như bồn cầu thông minh, lavabo, sen tắm, tủ phòng tắm và nhiều phụ kiện cao cấp khác.

Lễ khai trương diễn ra ngày 18/5/2026 đã thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng, đối tác, nhà thầu cùng đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Hưng Hổ HTC mà còn góp phần mở rộng sự hiện diện của ARROW tại khu vực miền Trung.

Showroom ARROW Hà Tĩnh sở hữu không gian trưng bày hiện đại, chuẩn quốc tế. Ảnh: DNCC 

Với lợi thế về vị trí, quy mô đầu tư cùng sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái thương hiệu toàn cầu ARROW và năng lực vận hành của Dash, showroom được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ tham quan, mua sắm đáng tin cậy của các gia đình địa phương, đồng thời là đối tác uy tín cho các công trình xây dựng, dự án dân dụng và thương mại tại Hà Tĩnh cũng như các tỉnh lân cận.

 Khách hàng tham quan showroom ARROW Hưng Hổ HTC trong ngày khai trương. Ảnh: DNCC

Sự kiện khai trương showroom ARROW Hưng Hổ HTC tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Dash và ARROW tại thị trường Việt Nam, đồng thời góp phần đưa những giải pháp không gian sống hiện đại, tiện nghi và chất lượng quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng trên khắp cả nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Showroom ARROW Hưng Hổ HTC - Số 16, 18 Lê Thánh Tông, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Website: https://hungho.vn/

ARROW Flagship Showroom: 218A Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP. HCM

Website: https://shop.arrowhome.vn/

Hotline: 19001038

Hoàn thành 100 trường nội trú các xã biên giới trước ngày 30/8/2026

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp (PTNTLC) Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026, đưa vào phục vụ năm học mới 2026-2027.

Bộ Y tế: Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, song vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ. Ngành y tế đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

WHO ghi nhận Việt Nam chủ động chuẩn bị ứng phó nguy cơ dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan Ebola ra toàn cầu, trong đó có Việt Nam, hiện ở mức thấp. WHO ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam trong việc tăng cường giám sát, truyền thông nguy cơ và chuẩn bị năng lực ứng phó trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo tại châu Phi.

Những dấu ấn quảng bá văn hóa ra thế giới của Việt Nam

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2026 ước đạt 2,03 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đối với bạn bè và du khách ở nhiều quốc gia trên thế giới, một phần nhờ vào những dấu ấn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Vở múa chinh phục nhiều sân khấu quốc tế lưu diễn tại Việt Nam

Vở múa "Duyên ngày nợ đêm" là một trong những tác phẩm múa nổi bật nhất của biên đạo múa người Pháp gốc Algeria, Hervé Koubi. Tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều sân khấu quốc tế danh tiếng nhờ ngôn ngữ hình thể độc đáo và chiều sâu văn hóa.

